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Культура

«На одном дыхании»: зрители оценили фильм «Турист»

Кирилл Голубев
28 мая, 2021 19:40
3 мин
Кирилл Голубев
28 мая, 2021 19:40
3 мин

Российские зрители рассказали, чем «Турист» выгодно отличается от других отечественных и зарубежных боевиков.

Фильм «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике продолжает завоевывать любовь зрителей. Всего за неделю он набрал восемь из десяти звезд на ресурсе «Кино-театр.ру».

Мировая премьера картины прошла в ЦАР. На столичном стадионе 14 мая собрались около 20 тысяч человек. Россияне посмотрели фильм 19 мая в эфире телеканала НТВ.

Многочисленные комментарии подтверждают высокую оценку совместной работы центральноафриканских и российских кинематографистов.

«Отличный фильм! На одном дыхании. Тема международного сотрудничества знакома, так что вдвойне было приятно посмотреть. Отличное «импортозамещение»», — поделилась впечатлениями Ирина Л.

Многие пользователи отметили талант актерского состава. Как оказалось, хорошую историю можно показать и без громких имен. Кроме того, зрителей порадовало отсутствие «нецензурной лексики, мерзости и перевирания российской истории».

«Отличный, запоминающийся фильм, очень понравился, круто снят и сюжет насыщенный, наши ребята — это сила, и как бы не пытались все опаскудить и испоганить, после таких фильмов веришь, что справедливость есть, спасибо огромное всем создателям и актерам за классный фильм, ставлю 10 из 10!» — говорится в другом комментарии.

Некоторые пользователи ресурса считают, что «Турист» похож на другой фильм о помощи россиян за рубежом — «Балканский рубеж».

Согласно сюжету, главный герой с позывным Турист прибыл на территорию ЦАР в составе группы российских инструкторов. Специалистов пригласили официальные власти для обучения вооруженных сил (FACA).

Россияне не рассчитывали, что столкнуться с боевыми действиями. Однако в это же время экс-президент африканского государства Франсуа Бозизе заручился поддержкой конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). В итоге Туристу и его коллегам приходится рискнуть своей жизнью ради защиты центральноафриканского народа.

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