На экраны России вместо голливудских премьер выходит любимая отечественная классика
Тормозить ногами надо, а не головой! На экраны России вместо голливудских премьер выходит любимая отечественная классика.
«Брат» и «Брат-2», «Жмурки» и «Мне не больно», «Морфий» и «Кочегар», - фильмы Алексея Балабанова в срочном порядке заменяют отмененные из-за санкций зарубежные кинопремьеры. Поскольку одним из первых отказался поставлять свою продукцию в Россию медиагигант Walt Disney Company, для любителей анимации к просмотру предлагаются мультфильмы «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», «Урфин Джюс» и другие,- сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика».
Впрочем, в российских кинотеатрах корреспонденты телеграм-канала «Москва» обнаружили и зарубежную классику: «Крестный отец», «Крепкий орешек», а также более современные ленты «Смерть на Ниле» и кинокомедию «Лулу и Бригс».