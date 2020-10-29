Мрачный ноябрь в Москве помогут скрасить картины о вечных ценностях

Flickr

В Москве запланировано масштабное культурное событие. В столице пройдет XХV Международный фестиваль кино и телепрограмм «РАДОНЕЖ».

Мероприятие продлится с 24 по 27 ноября. Местом проведения станет Дом кино Союза кинематографистов России.

На данном этапе, на фестиваль прислали порядка 210 работ. Туда входят как документальные и игровые фильмы, так и телевизионные программы и анимационные работы.

Зарубежная программа представлина обилием картин со всего мира : от Таджикистана до США.

Российские регионы были представлены фильмами из Краснодарского, Красноярского и Пермского краев, из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, из Башкортастана. В работе приняло участие множество городов, сообщает radonezh.ru.

Сам фестиваль проходит с 1995 года. Его цель - знакомство широкой публики с нравственными ценностями православной культуры.