Мозамбик выступил за обширное сотрудничество с Россией после показа фильма «Турист»
Российско-центральноафриканский фильм «Турист» покорил сердца жителей Мозамбика.
Боевик рассказывает про события конца 2020 года – начало 2021-го, когда в преддверии всеобщих выборов в ЦАР активизировались боевики. Справиться с бесчинствами вооруженных группировок и предупредить попытку госпереворота помогли российские инструкторы, обучающие личный состав национальной армии (FACA). Благодаря тренировкам у специалистов местным военнослужащим удалось в считанные месяцы отразить наступление бандформирований и восстановить контроль над территорией республики.
Мозамбикцы выразили уверенность в том, что Россия пришла в Африку для того, чтобы помочь навести порядок, а также спасти людей от кровожадных радикалов. Комментарии жителей Мозамбика опубликовало издание Evidencias.
«Помимо того, что в фильме качественные спецэффекты, в его сюжет заложены реальные политические интриги, ввергнувшие страну в пучину насилия. Этот боевик открыл нам глаза. «Турист» — динамичная и драматическая картина о людях, россиянах, готовых защищать простых мирных жителей от кровожадных боевиков», — рассказали они.
Иным образом граждане республики начали высказываться в сторону Франции. Теперь мозамбикцы знают, что Париж пришел на Черный континент не для осуществления благих целей. По их мнению, власти Пятой республики являются главными кукловодами бандформирований, которые устроили беспорядок в ЦАР.
При этом граждане республики заявили, что фильм «Турист» пришелся им по вкусу. Некоторые из них после просмотра выступили за расширение сотрудничества России и Мозамбика.
«Фильм совершенно фантастический! Было бы хорошо, если бы РФ могла помочь Мозамбику справиться с некоторыми нашими проблемами, а затем сделать об этом фильм», —высказался мозамбикец по имени Эмилио Гуамбе Мапуту.