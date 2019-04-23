Москва в первые годы Великой Отечественной войны

В Государственном музее Обороны Москвы проходит серия выставок, посвященных Великой Отечественной войне. Главный упор новой экспозиции делается на оборонительных действиях столицы в первые годы нападения.

Захват Москвы, как решающую победу над СССР, планировалось осуществить уже в летне-осенней кампании 1941 года. Упорное сопротивление советских войск в Смоленском сражении сорвало попытку гитлеровцев безостановочно войти в столицу.

В ходе этого сражения соединения Красной Армии проявили беспримерную стойкость в обороне и смелыми контрударами нанесли крайне чувствительный урон войскам группы армий «Центр», заставив их остановиться, когда до Москвы оставалось всего 350–375 километров.

Германские войска почти на два месяца увязли в обороне Западного, Центрального и Брянского фронтов. Тщательно разработанный план захвата Москвы «Барбаросса» начал давать сбои.

Противнику потребовались дополнительные силы и средства, и как результат – подготовка новой операции по взятию Москвы. Разработанный план решающего наступления на Москву 16 сентября 1941 года получил кодовое наименование «Тайфун».