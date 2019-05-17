Москва и москвичи. Зигзаг в прошлое

Издание «Русская планета» побывала в Центре Гиляровского в Москве, откуда добыла стопочку интересных фотографий, и сделало ознакомительное видео для ощущения атмосферы этого интересного места.

Центр Гиляровского – самый молодой филиал Музея Москвы. Он открылся 8 декабря 2017 года. Его открытие было приурочено ко дню рождения Владимира Гиляровского, а также к 121-летию Музея Москвы. Всё, что делает центр, вдохновлено личностью Владимира Гиляровского, писателя, журналиста, автора знаменитой «Москвы и москвичей», и тесно связано с городом и его жителями.

Московские архитекторы, краеведы, урбанисты, легендарные литераторы и художники, представители разных городских сообществ становятся здесь не просто посетителями музея, а соавторами проектов.