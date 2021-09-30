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Культура
Московский зоопарк облюбовала пара краснокнижных потто
30 сентября, 2021 23:19
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Пресс-служба Московского зоопарка
В Московском зоопарке теперь живут очень редкие приматы – разновидность лори потто. Они передвигаются только при полной темноте и практически всё время проводят на деревьях, а днём спят. На видеокамеру поймать зверьков сложно.
Сотрудники зоопарка обманули животных. Ночью им специально включали яркий свет, чтобы они заснули, а днём – красный, чтобы тем было спокойно и комфортно.
Чтобы потто могли лазить по деревьям как в дикой природе, для приматов установили искусственные деревья со стволами бамбука и протянули лианы.
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