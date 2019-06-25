Можно ли примирить и объединить славянские народы
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Можно ли примирить и объединить славянские народы

Идея единства имеет под собой духовную и политическую основу

25 июня ежегодно отмечается День дружбы и единения славян. Славяне — крупнейшее в Европе этническое сообщество. Традиционно выделяют западных, южных и восточных славян. Представителями западной ветви являются поляки, чехи, словаки, южной — болгары, сербы, хорваты, словенцы, черногорцы, восточной — русские, украинцы и белорусы.

Трагедии и обиды

Идея славянского единства проделала очень долгий путь. Некоторые историки считают, что она зародилась ещё в раннем Средневековье. Однако наиболее активное развитие она переживала с конца XVIII века и до начала XIX века. В этот период славянские народы стремились выйти из-под гнёта неславянских титульных наций. Например, сербы стремились отделиться от Османской империи, а чехи — добиться особого статуса в Австрийской империи (Австро-Венгрии).

В нашей стране идея славянского единства подразумевала, прежде всего, роль России как государства-защитника прав славянских и православных народов на самоопределение. Нередко протекционистская функция России совпадала с геополитическими устремлениями империи Романовых

В частности, поддержка сербов и болгар была направлена на решение пресловутого Восточного вопроса, который заключался в получении контроля над стратегически важными проливами — Босфор и Дарданеллы. Если бы Россия установила контроль над ними, то наверняка превратилась в военную и экономическую супердержаву.

Раздел Речи Посполитой позволил вернуть исконные русские земли, которые сейчас называются Западной Белоруссией и Западной Украиной. Кроме того, ликвидация независимой Польши означала уничтожение вековой военной угрозы на Западе и как следствие — укрепление позиций России в Центральной и Восточной Европе.

В то же время коллапс Речи Посполитой стал огромной трагедией для польского народа. Эта незаживающая рана создала питательную среду для развития русофобии. Против своей воли поляки попали в зависимость от русских, хотя ресурсов для поддержки собственной государственности у них не было. Тем не менее, раздел Речи Посполитой до сих пор является поводом для многочисленных исторических обид

Их суть заключается в том, что именно поляки рассчитывали стать центром объединения славян и проводником «европейских ценностей» на Востоке. Но, как показали события Смутного времени, в составе Речи Посполитой России была бы уготована роль источника дешёвой рабочей силы для польских шляхтичей. Такая «евроинтеграция» отбросила бы нашу страну на десятилетия в экономическом и культурном развитии.

Однако Речь Посполитая приказала долго жить. С конца XVII века некогда могучее государство стремительно ослабевает, прежде всего, из-за внутренних неурядиц. На европейскую арену выходит молодая Российская империя, ставшая новым центром объединения славян. Наступило время, когда Польша оказалась в зависимом от Востока положении. Переосмыслить такой крах надежд поляки по-прежнему не в состоянии.

Ещё одна крупная ссора в славянском лагере произошла между русскими и украинцами. Наверное, нет смысла подробно останавливаться на этой теме, так как проблемы, связанные с Украиной в нашей стране обсуждаются без конца. Отметим лишь, что определяющую роль в этом конфликте играют западные державы, для которых Украина была и остаётся весьма эффективным инструментом ослабления России

Масса драматичных событий происходила на Балканском полуострове. Казалось бы, братские народы — сербы и хорваты — превратились фактически во врагов. Опуская условности, можно сказать, что сербо-хорватский конфликт почти ничем не отличается от русско-украинского. Разница лишь в том, что хорваты — католики, и у них (в отличие от украинцев) было больше поводов смотреть на Запад, а сербы — православные и исторически тяготели к России.

В попытке доказать свою самостийность в годы Второй мировой войны хорваты встали на сторону нацистов, боролись с партизанами и проводили карательные операции среди мирного населения. Подобно украинским националистам хорватские фашисты рассчитывали создать собственное государство, пусть и в вассальной зависимости от Третьего рейха.

После 1945 года в многонациональной югославской федерации хорватам заочно простили предательство и зверства. Однако примирение оказалось иллюзорным. В начале 1990-х годов Хорватия приняла непосредственное участие в боснийской войне, которая окончательно похоронила государственность Югославии. Отношения между Загребом и Белградом по-прежнему напряжённые. Сербия выстраивает планы обороны, оглядываясь на усиление хорватской армии.

Из тупика

Из вышеизложенного следует, что идея славянского единства имеет под собой духовную и политическую основу. Духовная составляющая базируется на культурной и языковой общности. Не без труда, но русский сможет понять, что говорит поляк и уж тем более украинец. У славянских народов достаточно похожая национальная кухня и фольклор. Обыватель не отличит национальный польский костюм от русского.

Однако во многом из-за политических противоречий, в том числе подогреваемых западными государствами, славянские народы на протяжении веков заняты поисками отличий друг от друга. Искусственным образом создаётся культ «непохожести» и «европейскости». Например, национальное самосознание украинцев целиком и полностью базируется на противопоставлении России, а в Польше не прекращается распространение абсурдных страхов об «агрессии с Востока»

Немало комплексов существует и у нас, русских людей. Мы не можем смириться с тем, что не обладаем влиянием, которым могли похвастаться в период империи и послевоенного СССР. РФ остаётся великой державой, прежде всего, благодаря ядерному оружию. Современную Россию нельзя назвать центром объединения не только славян, но и русских, которые разбросаны по всему миру.

После распада Советского Союза про сферу влияния Москвы говорить просто смешно — её попросту нет, как нет и подконтрольных Кремлю режимов, и реальных союзников. Подобно полякам мы не можем пережить крах советской империи, питаем обиду на американцев, которые выиграли в холодной войне, злорадствуем над проблемами Украины, ожидая скорого коллапса её экономики и раздела территорий. Чтобы сохранить лицо великой державы, мы периодически объём себя в грудь, демонстрируя новые ракеты и успехи в гиперзвуковой гонке, которые на самом деле весьма условные.

В силу огромного количества объективных причин и разрушительного влияния Запада в наше время нет даже намёка на духовное и уже тем более политическое единство славян. И всё же в этот день важно сказать о хорошем….

На бытовом уровне ксенофобия (в том числе, русофобия) среди славянских народов не очень сильна. Общаясь с поляками и украинцами, невольно замечаешь массу общего и отсутствие какой-либо неприязни к тому, что ты русский. Если нет навязывания идеологических догм, пропаганды национальной исключительности и горлопанства, то и почва для конфликта не появится

К сожалению, политические баталии между славянскими странами напрочь похоронили практику культурных и образовательных обменов. Её необходимо возродить хотя бы по линии частных фондов и некоммерческих организаций. Только непосредственное общение между славянскими народами способно сдвинуть ситуацию с мёртвой точки.

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