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Минкульт впервые задумался о судьбе негосударственных театров России

Марьям Ибрагимова
5 февраля, 2021 12:42
1 мин
Марьям Ибрагимова
5 февраля, 2021 12:42
1 мин
goldencorona.ru
goldencorona.ru

Министерство культуры России начнет поддерживать негосударственные театры страны деньгами. Правда, средства будут выделены не на нужды независимых доселе учреждений, а на подготовку спектаклей и других творческих проектов.

В пресс-службе ведомства отметили, что деньги на эти цели будут выделены впервые. Так, в этом году сумма материальной поддержки достигнет 50 миллионов рублей, она будет распределена между претендентами на конкурсной основе.

«25 грантов будут выделены на сумму 1 млн рублей, более 6 грантов на сумму до 4 млн рублей», – сообщили в пресс-службе.

По словам главы Минкульта Ольги Любимовой, в реестре негосударственных театров в настоящее время числятся 366 учреждений, в них трудятся порядка 5 тысяч человек, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Министерство культуры страны хочет помочь частным театрам оплатить коммунальные услуги в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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