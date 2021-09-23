Министр культуры РФ «оправдывается» перед Никитой Михалковым. Он требует запугать председателя СТД
В Интернет слили переписку министра культуры России Ольги Любимовой с кинорежиссером и народным артистом РСФСР Никитой Михалковым. В ней глава ведомства «оправдывается» перед артистом за выдачу прокатного удостоверения на фильм Ксении Ратушной «Аутло». В кинокартине две сюжетные линии: одна повествует о старшекласснике-представителе ЛГБТ и бунтарке, которые пытаются добиться внимания одного и того же парня, а вторая — о развернувшейся в 80-х любовной истории генерала и трансгендерной танцовщицы.
По словам Любимовой, не выдать документ она не могла, поскольку в фильме нет ни одной запрещенной сцены.
«Сейчас чуть пошумят и сойдёт. В кино никто не пойдёт сейчас. 260 тысяч рублей собрали. Никто их не видел. Вышло три статьи. Они мечтали, чтобы мы с ними вступили в диалог. И был бы огромный скандал. А так — о них узнали 100 человек», - написала глава Минкульта Михалкову.
Кроме того, деятели культуры не оставили без внимания актера, режиссера, председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина, поскольку он выдает гранты на спектакли.
«Сашу Калягина нужно напугать. И это очень нужно и возможно. Он большой бздун», - дал Михалков «поручение» министру культуры.
Переписка Ольги Любимовой и Никиты Михалкова опубликована в Telegram-канале BlackMirror.