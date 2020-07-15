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Минэкономразвития просит запретить иностранных гидов в России

Анастасия Красильникова
15 июля, 2020 18:02
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

В скором времени занимать должности экскурсоведов, гидов-переводчиков и инструкторов проводников в России смогут только граждане РФ. Депутаты Госдумы уже приняли в первом чтении соответствующий законопроект Минэкономразвития.

Инициатива предполагает введение единых норм по работе данных сотрудников, а также порядок и критерии их аттестации. В частности, как отмечает «Интерфакс», инструкторы-проводники будут обязаны уметь оказывать туристам первую помощь.

Поправки к действующему закнодательству подразумевают также возможность экскурсоводам и гидам-переводчикам работать исключительно при наличии аттестации. Её специалистам придется проходить раз в пять лет.

Агенство отмечает, что от аттестации освободят экскурсоводов религиозных организаций и сотрудников туристических объектов. Как подчеркивается, нововведения направлены на защиту интересов и безопасности потребителей туристических услуг и создания прозрачного и контролируемого рынка.

темы
Россия
культура
Госдума
Минэкономразвития
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