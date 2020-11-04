Михаил Ефремов хочет создать «воспитательный» театр на базе московского СИЗО

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Осуждённый после смертельного ДТП актер Михаил Ефремов изъявил желание создать тюремный театр на базе клуба в СИЗО-5. Об этом после встречи с актёром рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Согласно секретарю ОНК, Ефремов сообщил, что хочет остаться на должности разнорабочего в хозотряде. Актёр рассказал Мельникову, что «в СИЗО есть замечательный клуб, в котором имеются все условия для создания русского тюремного театра, спектакли которого будут иметь не только развлекательную, но и воспитательную составляющую».

Актёр такженадеется, что его коллеги по цеху не откажутся давать концерты в СИЗО Москвы и проводить кинематографические вечера, передаёт ФБА «Экономика сегодня».