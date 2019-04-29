Михаил Горбачёв: он старался

Фильм-закрытие ММКФ, документальная лента о Михаиле Горбачёве, первом и последнем президенте СССР, выйдет на экраны российских кинотеатров в мае. Картину также увидят телезрители на канале «Россия-1». На премьеру фильма «Встреча с Горбачёвым» сам Михаил Сергеевич не приехал: создатели картины сообщили, что Горбачёв снова угодил в больницу, и его не отпустили врачи. Новость об ухудшении здоровья бывшего президента прошла, кажется, почти незамеченной. Как и сам фильм – даром, что картина закрывала Московский кинофестиваль.

Президент ММКФ Никита Михалков обещал, что картина вызовет не меньший резонанс, чем последний фильм Павла Лунгина «Братство», от премьеры которого на ММКФ решили отказаться.

«Херцог – один из крупнейших режиссеров, а во-вторых, это взгляд на Горбачёва с той стороны Берлинской стены. Рассказ о человеке, который вошел в историю именно тем, что эту стену во всех смыслах – и физически, и фигурально – разрушил. К чему это привело, мы, наверное, знаем больше, чем те, кто об этом рассказывают. Но мне думается, что закрыть фестиваль этой картиной интересно. Это взгляд большого режиссёра на исторические события», – так объяснил Михалков решение оргкомитета фестиваля.

Выскажем крамольную мысль: возможно, гадкий фильм «Братство» мог хотя бы добавить немного скандальности ММКФ, который из года в год становится всё скучнее. Более невыразительной картины для закрытия, чем «Встреча с Горбачёвым», представить трудно. Вопросы и к выбору фильма для открытия фестиваля – совершенно проходную картину «Император Парижа» вполне можно было заменить на фильм о Нурееве. Впрочем, вернёмся к Михаилу Сергеевичу.

Для работы над картиной английский продюсер и режиссёр Андрэ Сингер пригласил немецкого кинодокументалиста Вернера Херцога. «Сможем ли мы сделать интересный фильм, если получим доступ к Горбачёву? Вопрос был в этом», - рассказал перед пресс-показом фильма Сингер. Похоже, именно это и стало главной ценностью картины – по крайней мере, для российского зрителя.

Основа фильма – три интервью с Горбачёвым, взятые на протяжении 2018 года. Интервью планировалось одно, но бывший президент СССР неважно себя чувствовал, и с трудом выдерживал долгие съёмки.

Фото: History Films

Наверное, чтобы пощадить 87-летнего Горбачёва, Вернер Херцог не задавал ему острых вопросов. Продюсер объяснил это тем, что в их задачу не входило сделать фильм о Горбачёве-политике. И вообще не касаться политической темы. А рассказать о нём как о человеке, и не более того.

Складывается впечатление, что Вернер сосредоточился на прославлении Горбачёва, что неудивительно: в Германии Михаил Сергеевич – чуть ли не святой, ведь именно он вывел войска СССР из Германии и сделал возможным её объединение. То, что случилось потом – расширение НАТО, унижение России по всем геополитическим фронтам, тотальный обман со стороны Запада – немцев уже не волнует.

Нам же, русским, очень странно смотреть, как и Михаил Сергеевич, в свою очередь, с первых же минут фильма признаётся немцам в любви.

Есть такие люди – немцы, пряники делают









- так описал своё первое знакомство с германской нацией Горбачёв. В детстве рядом с родным селом экс-президента была немецкое поселение, куда жители ездили за сладостями. Плохие люди не могут делать такие хорошие пряники, решил Горбачёв. Дальше – больше: «Мы вас любим!» - уверяет Михаила Сергеевича команда фильма, а режиссёр извиняется за то, что Гельмут Коль как-то сравнил Горбачёва с Геббельсом. «И я люблю!» «Немцы нам судьбой даны», - клянётся в ответ бывший президент СССР.

Кроме признаний в любви, в фильме содержатся архивные кадры. Иронично показаны похороны дряхлых генсеков, которые помирали, словно мухи, и вот – им на смену пришёл молодой лидер, приглянувшийся Западу, который жив до сих пор, но сумел похоронить не только всех своих предшественников, но и систему. И страну, в которой «ничего не работало» и взрывались ядерные реакторы.

Тема ядерного разоружения стоит особняком. Включив в картину рассказ о Чернобыльской катастрофе, создатели фильма объясняют, почему для Горбачёва было так важно избавиться от ядерного оружия. Горбачёв пенял Тэтчер за то, что она сидит на «ядерной бочке», а в 1987 году вместе с Рональдом Рейганом поставил подпись под договором о сокращении ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Фото: History Films

Фильм европейский, и в нём проскочила крайне любопытная для нас, русских, мысль – что у Горбачёва была мечта объединить Россию и Европу, но без Варшавского договора и, что немаловажно, без НАТО. А уж почему не получилось - так это по той причине, что миром правят силы, которых «не устраивает демократия». Создатели фильма обещали не политизировать картину. Ну, разве что совсем чуть-чуть: тем, кто следит за мировым контекстом, не нужно лишний раз напоминать, что первыми о выходе из ДРСМД задумались именно в Вашингтоне.

Мы не собираемся умалять заслуги создателей картины - как-никак, Сингер – номинант на «Оскар», а Херцог и правда отличный документалист. Мы лишь пытаемся разобраться, почему фильм о Горбачёве, возможно, последний крупный документальный проект, снятый при его жизни, в России принят и понят не будет. Слишком уж отличается опыт, пережитый в конце 80-х – начале 90-х европейцами и нами. Это их взгляд, и их видение. Уверены, что в Европе, где фильм будет представлен широкой публике к очередному юбилею падения Берлинской стены, будет принят публикой куда лучше. Нами же все нужные выводы из той эпохи уже сделаны.

«У нас тоже была империя. И нам тоже, как и вам, было непросто. Мы отказались от неё, и это было хорошо. Моё мнение, почему Горбачёва не уважают в России - потому, что он отказался от империи и от всего наследия СССР: это болезненно».

Но не стоит умалять достижений его семилетнего правления и того, за что он сражался

- заключил Андрэ Сингер.

Что ж, спасибо создателям картины за то, что напомнили, что развалить некогда сильнейшую страну на планете оказалось возможным всего за 7 лет.

«Что напишут на Вашем надгробии?» - спрашивает Херцог Горбачёва в ходе интервью. «Мы старались», - ответил он. Эту фразу в Европе и России можно воспринять по-разному. Быть может, у «них» как раз всё получилось.