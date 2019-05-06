«Матрос Гамаюн» грузил мебель и травил тараканов в США

Сопоставлять качество современных сериалов и, скажем, популярной в 80-е годы «Государственной границы» — неблагодарное занятие. Нынче снимают, всё чаще, откровенное барахло. А ведь в годы «тоталитарной» советской эпохи на экраны выходили замечательные, глубокие многосерийные фильмы, в которых играли настоящие мастера экрана и сцены. Одним из них был Александр Петрович Денисов.

Он родился 5 мая 1944 года селе Борское (Самарская область, РСФСР), однако, волею судьбы был занесён в Минск, где окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств).

На последних курсах талантливого россиянина Сашу Денисова пригласили в главный театр БССР. Назывался он Белорусский государственный театр имени Янки Купалы (сегодня – Национальный академический театр имени Янки Купалы).

О распаде Советского Союза и белорусском суверенитете в далёком 1967 году, когда начинался славный актёрский путь Александра Денисова, речи ещё не шло. Но репертуар национального театра был «от и до» на белорусском языке. Преодолев языковой барьер, русский парень стал строить карьеру. Широкой союзной аудитории талантливый актёр долгое время известен не был.

До выхода «Государственной границы» он снялся в 16 фильмах. В памяти небольшого количества зрителей «того поколения» осталась, пожалуй, лишь киноповесть о буднях советской школы, где к ученикам относятся как к творческим личностям. Называлась она «Расписание на послезавтра». Главные роли в фильме сыграли Олег Даль и Маргарита Терехова. Александру Денисову досталась роль Олега Павловича, учителя математики.

«Мы наш, мы новый…»

Так назывался самый первый фильм в мега-популярном когда-то сериале «Государственная граница». Он вышел на экраны в 1980 году, и минскому актёру Александру Денисову довелось сыграть в этой картине роль своей жизни и судьбы — бесстрашного матроса революции.

Актёр воплотил на экране образ вчерашнего царского унтер-офицера, которому сегодня выпала миссия железной рукой, не имея ни знаний, ни опыта, наводить порядок посреди царящего в постреволюционной России мракобесия.

Гамаюн удивлённым взглядом смотрел на бегущих за границу патриотов – царских офицеров, которые «скупали деньги за деньги» (валюту за рубли), пытаясь «обнести» Родину по максимуму и не брезгуя ограблениями ювелиров в поездах. Неожиданное взаимопонимание матрос-пролетарий обретал с царским капитаном отдельного корпуса пограничной стражи Владимиром Дановичем (актёр Игорь Старыгин, только-только отснявшийся в роли Арамиса). В фильме тандем русского аристократа, обладающего необходимым спектром знаний, и русского крестьянина, на глазах становящегося хозяином нового мира, начинал нелёгкую работу над созданием границ молодой советской республики.

Популярность «Гамаюна» была невероятной

Карьеру актёра, получившего звание заслуженного артиста БССР и Государственную премию, можно было считать состоявшейся. Парадоксально: произошло это буквально за считанные годы до того, как границы СССР будут попраны, а держава распадётся на удельные княжества, где появятся свои князьки.

Александром Денисовым была сыграна та «заветная» роль, после которой предложения режиссёров начинают сыпаться, как из рога изобилия.

Но судьба распорядилась иначе. Сегодня трудно представить, как сложилась бы жизнь актёра, возраст которого пробил 40-летнюю отметку, в так называемые «лихие 90-е» годы.

До распада Советского Союза он жил в белорусском Минске, и, скорей всего, его ждал бы удел множества местных актёров, которые и поныне являются «массовкой» или, в лучшем случае, исполнителями вторых ролей в российских сериалах а-ля «Каменская-10». Возможно, он махнул бы в Россию, и продолжил бы карьеру, снимаясь в этих же картинах, но в ролях получше, чем его белорусские коллеги.

В семье актёра, супруга которого (Ольга Клебанович) является примой Национального академического драматического (Русского) театра имени М. Горького в Минске, рос сын Денис, тоже ставший впоследствии актёром, и дочь Даша. Девочку поразил страшный недуг — болезнь Гоше (сфинголипидоз).

Заболевание возникает, в результате острого дефицита в организме фермента глюкоцереброзидазы. Шансов дожить до взрослого или хотя бы подросткового возраста при уровне развития советской медицины у 10-летнего ребёнка не было.

На весь Советский Союз таких больных было несколько человек. В мире их насчитывалось максимум три тысячи.

— Ради вашего ребёнка никто революцию в медицине совершать не будет! — говорили в лицо растерянному Александру Денисову белорусские врачи, понимающие, что девочка уже обречена, и вполне согласные с этим.

А Дашенька гасла на глазах. У неё была поражена селезёнка. Силы оставляли её. Передвигаться 10-летняя девочка могла только на костылях. И родственники прощались с ней, понимая, что малышке осталось не так много.

Александр Денисов не был согласен ни с родственниками, ни с врачами, вынесшими его дочери приговор.

Ни о каком интернете в те годы, разумеется, речи не шло. Обмен информацией проходил по системе «ОБГ» (одна баба говорила). Услышав схожий прогноз от медиков Москвы и Ленинграда, и осознав, что в Союзе больше нечего ловить, Денисов случайно узнал про лабораторию в Соединённых Штатах, где велась экспериментальная разработка нужного дочери лекарства. И загорелся надеждой.

Что значит выехать из СССР в тот момент, когда железный занавес ещё не пал? Нужно было предпринять ряд неимоверных усилий, которые были сделаны Александром Петровичем.

Бросая театр, кино, карьеру, он ехал в никуда, прекрасно понимая, что ни одному советскому актёру (даже блистательному Савелию Крамарову, написавшему когда-то письмо Рональду Рейгану и уехавшему в лучший мир) покорить Голливуд так и не удалось.

Советский и белорусский драматург Алексей Ануфриевич Дударев (широкой аудитории известен как сценарист «Белые Росы» и автор пьесы «Рядовые») протянул ему две купюры. Доллары? Их толком и не видел никто в те годы.

— Фунты стерлингов, — пояснил Дударев. — Поменяешь там, в США.

— Сколько тут? — повертел в руках запрещённую к обороту в стране валюту Денисов.

— Долларов сто, не больше.

Это и был «стартовый капитал» на мероприятие по спасению дочери. Оно являлось в той же степени авантюрным, в коей и благородным.

— Что ты там делать будешь? — разводили руками знакомые.

— Мусор вывозить, — отшучивался Денисов. Когда он действительно попробует трудоустроиться на мусоровоз в Нью-Йорке, то обнаружит, что позорная по меркам Союза профессия мусорщика является в США вполне себе престижной, а рынок услуг поделён между ирландской и итальянской мафией.

Денисов уехал в США без денег, без знания английского языка, без поддержки знакомых и друзей

В Союзе оставались жена Ольга, сын Денис. Уезжая от них в преддверии распада СССР, он и подумать не мог, что это навсегда. Поездка была сложной, невероятной для большинства жителей СССР, но думалось, что это максимум на полгода.

По прибытии в Америку каким-то немыслимым образом удалось выйти на лабораторию, где ученые действительно корпели над формулой лекарства. Чтобы продержаться, заработать на прожиточный минимум дочери и себе, Александр Петрович подрядился грузить мебель.

В лечении дочери изначально отказали

— Федеральные законы запрещают включать в экспериментальные группы по тестированию лекарственных препаратов иностранных граждан, — разводили руками в лаборатории, где находили «противоядие» от болезни Гоше.

Но этот русский, притащивший за тысячи километров спасать свою любимую дочь, никуда не собирался уходить. Он попросту не понимал английского. Ему было понятно только одно: проделав такой путь и оказавшись здесь, за океаном, в другой системе координат, он не сделает ни шагу назад, пока состояние его Даши не будет стабилизировано.

Слухи о том, что советский актёр отчаянно борется за жизнь своей дочери, стали распространяться среди русских американцев. Протянули руку помощи гимнастка Ольга Корбут, хоккеист Вячеслав Фетисов, у которого отец и дочь проживали некоторое время по прибытии из СССР.

«Приключения Саши и Даши в США» развивались по законам драматической перипетии. Американским юристам удалось найти «волшебную лазейку», используя которую гражданку СССР Дарью Денисову включили-таки в экспериментальную группу.

Но вот незадача! Планировалось, что тестирование препарата, уже показывавшего замечательные результаты, будет вестись год-два, в течение которых ребёнок будет безвозмездно получать надлежащее лечение. Но препарат оказался настолько хорош, что его запустили в производство «с колёс», а Дашу и Сашу очень быстро «поблагодарили за сотрудничество». И указали путь к близлежащей аптеке, где препарат стоил баснословных денег.

Звезда советского кинематографа Александр Денисов, словно тягловая лошадь, впрягся в самую чёрную работу, чтобы заработать на лекарства.

Он работал без выходных, в один день разгружая мебель, в другой занимаясь вместе со своим американским партнёром травлей насекомых (тараканов и прочей нечисти) в престижном районе Манхеттена.

И Даша пошла на поправку, конечно же, не забыв о заболевании навсегда, но максимально приблизив стандарты своей жизни к стандартам жизни обыкновенного человека. Шли годы, в результате которых беспрецедентно длительное лечение принесло долгожданные плоды. И девушка, отец которой заработал ей на обучение в одном из престижных университетов США, стала почти полностью здоровой.

Ни отец, ни дочь о недуге практически не вспоминали. Разве что обменивались мимолётными и многозначительными взглядами в тот день, когда Даше было необходимо идти на плановый (профилактически-терапевтический) осмотр к врачу. К врачам ходить отныне было нужно не чаще одного раза в месяц.

А что же театрально-киношная карьера?

Сказать, что о ней пришлось забыть совершенно, значило бы слукавить. В США в своё время перебрались многие славные российские актёры, в том числе, Елена Соловей, вместе с которой Александр Денисов одно время ладил эдакие «театральные квартирники» — мини-спектакли для русских эмигрантов, проходившие в малых помещениях (арендованных кафе и квартирах). Принимал в них участие и Борис Сичкин (Буба Касторский из «Неуловимых…», тоже проживавший на ПМЖ в США).

Кстати, в 2000 году, когда Александру Денисову было уже 56, и когда в его кармане лежал паспорт гражданина США, на экраны вышел российско-американский сериал, рассказывающий о судьбе русской эмиграции за океаном. Он так и назывался «ПМЖ», а главные роли в нём сыграли всё те же Елена Соловей, Борис Сичкин, Александр Денисов.

Александр Денисов с супругой Ольгой Клебанович в США

Трагедия семьи заключалась в том, что она оказалась разделена океаном навеки. С женой, белорусской актрисой Ольгой Клебанович, Александр Петрович виделся изредка. Всё больше созванивались. У каждого из них текла своя жизнь. У него – американская, посвящённая вопросам спасения и обучения дочери. У неё — белорусская, с получением скромной зарплаты в театре, носящем имя Максима Горького и съёмками в российских фильмах и сериалах.

Для того чтобы приехать в Беларусь, Александру Петровичу требовалось получать визу, а процесс оформления документов для гражданина Соединённых Штатов простым не назовёшь. Равно как и для граждан Беларуси, желающих попасть в США.

В 2008 году им, всё же, удастся встретиться на съёмочной площадке в одном проекте. Называться фильм будет «На спине у чёрного кота». Картина рассказывала о двух сельских стариках, один из которых выигрывает астрономическую по меркам Беларуси сумму в 100 тысяч долларов. Отправившись в Минск, деды не знают, как распорядиться деньгами, но встречают на своём пути больную девочку, которой нужна помощь. Дальше? Дальше всё почти как в жизни. Помощь обречённой приходит. Только «волшебнее» и «быстрее».

Съёмки стали возможны благодаря поддержке президента Беларуси Александром Лукашенко. Его внучка Виктория снялась в этой достаточно незатейливой, но весёлой картине. Может поэтому в проект удалось заманить даже… Филиппа Киркорова?

Эта работа стала для Александра Денисова последней. Весной 2012 года он ушёл из жизни в США, совсем немного не дожив до 68 лет. И… всё же, ему удалось вернуться на Родину. Прах актёра, совершившего уникальный человеческий подвиг ради спасения своего ребёнка, захоронен на Кальварийском кладбище в городе Минске (ст. м. Пушкинская).

Такая история.