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«Машина времени» в ближайшее время «припаркуется» в центре Москвы

Кирилл Савушкин
19 июля, 2020 10:34
1 мин
Photo
Flickr

Легендарная рок-группа «Машина времени» сыграет свои главные хиты на парковке московского спорткомплекса «Лужники». Мероприятие пройдет в рамках концертной серии Live & Drive, для зрителей, не покидающих пределов своих автомобилей или мотоциклов.

Помимо полюбившихся слушателям за долгие годы песен, группа может представить и новый материал из готовящегося альбома. Еще одним гостем мероприятия станет блюз-бэнд The Crossroadz гитариста Сергея Воронова.

Как передает ТАСС, серия Live & Drive является спасением для многих артистов, лишенных возможности проводить выступления в традиционном формате. В числе выступавших можно отметить The Hatters, Zivert, Леонида Агутина, Басту и многих других. Бессменным лидером и автором большинства текстов песен коллектива остается Андрей Макаревич.

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Машина Времени
Лужники
1 мин