Мария Шукшина раскритиковала руководителей федеральных каналов за отсутствие советских картин на ТВ
Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина обрушилась с критикой на руководителей федеральных каналов за отсутствие легендарных советских картин на телеканалах. Её крайне возмутил тот факт, что вместо излюбленной классики россиянам в этом году в День Победы показывали фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев».
Как оказалось, актриса внимательно изучила сетку вещания Первого канала на 9 мая и увидела только одну советскую картинку о войне - «В бой идут одни старики» Леонида Быкова. На НТВ и «России-1» не было ни намека на фильмы минувшего столетия, пользующие популярностью среди населения.
«Чем же это объяснить? Чего опять стыдимся, стесняемся?»- задала Шукшина вопрос руководителям телеканалов.
В заключение она предположила, что таким образом Первый канал, «Россия-1» и НТВ захотели передать «ребятам за океаном мессендж, что они типа свои», цитирует актрису «Экономика сегодня».