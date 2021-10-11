Марфо-Мариинская обитель открыла выставку в день памяти основательницы монастыря княгини Елизаветы
В день обретения мощей преподобномученицы Елизаветы, 11 октября, сотрудники Дома-музея Марфо-Мариинской обители открыли выставку «Аз есмь путь, и истина, и жизнь», которая рассказывает о переходе Елизаветы Фёдоровны Романовой в православную веру. Экспозиция открыта для бесплатного посещения до конца года.
В названии выставки была использована цитата из Евангелия, которую выгравировали на памятном медальоне. Это был подарок на день крещения Елизаветы – от её супруга Великого князя Сергея Александровича.
На экспозиции представлены фото и воспоминания близких и знакомых святой.
На выставке можно увидеть икону святой праведной Елизаветы, предположительно образ был написан рукой самой княгини. Также гости ознакомятся с Манифестом Императора Александра III о переходе Великой княгини в Православие.