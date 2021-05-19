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Культура
Манижа прошла в финал Евровидения (ВИДЕО)
19 мая, 2021 00:11
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скриншот видео
Российская певица Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение-2021».
Трансляция ведется на официальном YouTube-канале музыкального шоу. Первый полуфинал состоялся 18 мая. За выход в финал боролись представители 16 стран.
Манижа вышла на сцену под третьим номером. Исполнительница появилась в платье, сшитом из тканей женщин разных национальностей со всей России. Во время выступления певица вышла из объемных одежд, которые символизируют стереотипы о роли женщины, и предстала в красном комбинезоне.
Ранее певица таджикского происхождения узнала о том, что журналисты попросили председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина изучить песню, которую она должна исполнить на Евровидении.
Ранее по теме: Певица Манижа ответила на обвинения в свой адрес
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