Манижа прошла в финал Евровидения (ВИДЕО)

Культура

Российская певица Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Трансляция ведется на официальном YouTube-канале музыкального шоу. Первый полуфинал состоялся 18 мая. За выход в финал боролись представители 16 стран.

Манижа вышла на сцену под третьим номером. Исполнительница появилась в платье, сшитом из тканей женщин разных национальностей со всей России. Во время выступления певица вышла из объемных одежд, которые символизируют стереотипы о роли женщины, и предстала в красном комбинезоне.

Ранее певица таджикского происхождения узнала о том, что журналисты попросили председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина изучить песню, которую она должна исполнить на Евровидении.