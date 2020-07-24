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Любознательный мальчик уронил на мраморный пол скульптуру XVIII века в Царском селе

Лилия Караева
24 июля, 2020 17:19
1 мин
Бюст «Умирающего гиганта»
ГМЗ «Царское село»

В Музее-заповеднике «Царское село» ребенок сбросил с пьедестала бюст «Умирающего гиганта» XVIII века. Скульптура получила серьезные повреждения - реставрацию оплатят родители юного посетителя.

Ребенок гулял в парке с родителями и братом. Отец утверждает, что он уронил бюст по неосторожности.

Во время падения пострадала не только скульптура, но и колонна. На месте был составлен акт.

Сотрудники зафиксировали сколы и трещины, одна из них идет по окружности головы, говорится в сообщении музея.

Эксперты оценят ущерб, а затраты на реставрацию придется погасить семейству.

Бюст был отлит в 1794 году с античного оригинала. Автор произведения - Эдм Гастклу. Работа выполнена из бронзы.

Ранее в «Царском селе» при вскрытии полов нашли подлинную голову атланта XVIII века. Такие же скульптуры украшают фасад Екатерининского дворца, но они находятся в состоянии руин, а находка послужит образцом при их реставрации.

темы
происшествия
ребенок
скульптура
Царское село
трещины
1 мин