Любознательный мальчик уронил на мраморный пол скульптуру XVIII века в Царском селе

Культура

ГМЗ «Царское село»

В Музее-заповеднике «Царское село» ребенок сбросил с пьедестала бюст «Умирающего гиганта» XVIII века. Скульптура получила серьезные повреждения - реставрацию оплатят родители юного посетителя.

Ребенок гулял в парке с родителями и братом. Отец утверждает, что он уронил бюст по неосторожности.

Во время падения пострадала не только скульптура, но и колонна. На месте был составлен акт.

Сотрудники зафиксировали сколы и трещины, одна из них идет по окружности головы, говорится в сообщении музея.

Эксперты оценят ущерб, а затраты на реставрацию придется погасить семейству.

Бюст был отлит в 1794 году с античного оригинала. Автор произведения - Эдм Гастклу. Работа выполнена из бронзы.

Ранее в «Царском селе» при вскрытии полов нашли подлинную голову атланта XVIII века. Такие же скульптуры украшают фасад Екатерининского дворца, но они находятся в состоянии руин, а находка послужит образцом при их реставрации.