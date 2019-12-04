Любите ли вы театр? Я его ненавижу!

819 лет – таков общий возраст художественных руководителей известных московских театров. Галине Волчек («Современник») – скоро ей исполнится 86 лет, Александру Ширвиндту (Театр Сатиры) – 85, Юрию Соломину (Малый театр) – 84. Армену Джигарханяну, возглавляющему театр своего имени, 84 года, Марку Розовскому (Театр у Никитских ворот) – 82, Александру Калягину (Et Сetera) - 77. Общий возраст режиссерского дуэта Театра имени Моссовета – 157 лет (Андрону Кончаловскому - 82 года, Юрию Еремину – 75). И, наконец, главному режиссеру РАМТа Алексею Бородину – 78.

Еще недавно возраст театральных режиссеров приближался к тысяче, что дало основание Александру Ширвинду грустно пошутить: «Мы старше самой Москвы…» Увы, ряды «стариков»-худруков поредели - в прошлом году ушел из жизни художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков, в нынешнем – его коллега в Ленкоме Марк Захаров.

Грубо и бесцеремонно была оставлена от должности «железная леди» МХАТа имени Горького Татьяна Доронина, которой взамен дали декоративный пост почетного президента театра. Ее же кресло занял Эдуард Бояков, бывший худрук театра «Практика»

Доронина, проглотив обиду, удалилась в добровольную ссылку и затаилась. И появилась лишь недавно, во время награждения государственными наградами. Получив орден, Татьяна Васильевна о чем-то шепталась со своим коллегой, тоже президентом, но – страны: Владимиром Путиным. Потом они скрылись и беседовали тет-а-тет.

Картина, как поведала из центральных газет, получилась забавной. Дело в том, что Путин, оказывается, был не в курсе, что 86-летнюю Доронину, мягко выражаясь, подвинули.

Может, у президента страны не работает телевизор? Или плохо ловится интернет?..

Доронина поведала Путину, что уже год не руководит театром. Президент РФ очень удивился и спросил президента МХАТа: «А кто руководит?» Доронина сказала, что Эдуард Бояков. Президент РФ снова поразился: «Кто это?» «А он сказал, что вы знакомы лично!» - настаивала Доронина. Но Путин эту версию не подтвердил

Татьяна Васильевна поведала своему собеседнику, что сейчас в театре царит напряжение – актеров, которые за нее заступились и требуют вернуть на должность худрука,, снимают с ролей и лишают денежных надбавок. И вообще, с МХАТом надо что-то решать…

Доронина сказала Путину, что написала ему целых пять писем. Президент РФ снова очень удивился и сказал, что не получил ни одного. И я в свою очередь поразился - выходит, и почта в Кремле неважно работает. Но главное, что Владимир Владимирович обещал во всем разобраться.

Как известно, история повторяется дважды. Большие скандалы – тоже. Много лет назад поссорились бывшие влюбленные – Доронина и Олег Ефремов. В свое время эти лицедеи даже хотели пожениться. В известном фильме «Три тополя на Плющихе» их герои тоже были неравнодушны друг к другу.

В середине 80-х годов, когда Ефремов возглавлял МХАТ, труппа разрослась до невиданных размеров. Естественно, многие актеры остались без работы. Началось брожение, волнение, в разные инстанции посыпались скандальные письма. И все закончилось, по предложению Олега Николаевича, разделением театра. В одну сторону отошли те, кто поддерживал Ефремова. Другую группу возглавила Доронина. Хотя бывший друг и худрук предлагал ей остаться с ним…

Доронина считает, что Ефремов погубил театр. «За исключением 15 человек, которые и мхатовцами-то не были, а пришли в театр со стороны, весь коллектив МХАТ стоял за единство, - вспоминала Татьяна Васильевна. - И это единство разделять нельзя было. Так же как нельзя было разделять нашу страну. Но нашлись люди и в театре, и в государстве, которые воспользовались нашим непротивлением, нашим христианским смирением – и получили свои дивиденды…»

Никто не остановил раздел, а на самом деле уничтожение великого театра, основанного Станиславским и Немировичем-Данченко. Это стало трагедией, размеры которой были оценены лишь спустя много лет. Одну труппу (МХАТ имени Чехова) возглавил Ефремов, У руля МХАТа имени Горького встала Доронина...

Вернемся к «старикам»-худрукам. Хотя возраст и сопутствующие ему недуги все чаще дают о себе знать, они продолжают работать и – довольно качественно. Они на виду, на афишах регулярно появляются названия премьер их театров. Спектакли поставлены по классическим образцам сценического искусства - с внятным сюжетом, достоверной игрой актеров, хорошими декорациями. Зрители могут приветствовать или отвергать ту или иную постановку, но все они сделаны профессионально, по канонам жанра.

Критик Виссарион Белинский в известной со школьной скамьи статье «Литературные мечтания» писал о театре: «Вы здесь живете не своею жизнию, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своим блаженством, трепещете не за свою опасность; здесь ваше холодное я исчезает в пламенном эфире любви.

Если вас мучит тягостная мысль о трудном подвиге вашей жизни и слабости ваших сил, вы здесь забудете ее; если душа ваша алкала когда-нибудь любви и упоения, если в вашем воображении мелькал когда-нибудь, подобно легкому видению ночи, какой-то пленительный образ, давно вами забытый, как мечта несбыточная, здесь эта жажда вспыхнет в вас с новою неукротимою силою, здесь этот образ снова явится вам, и вы увидите его очи, устремленные на вас с тоскою и любовию, упьетесь его обаятельным дыханием, содрогнетесь от огненного прикосновения его руки...»

Увы, театр давно уже не божественное явление. Почтенный Виссарион Григорьевич, как же вы отстали от жизни со своим трепетным, восторженным вопросом: «Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного?»

Увы, в карете прошлого далеко не уедешь. Не тот нынче театр, милостивый государь. И я не дам на ваш вопрос столь же упоительный ответ. Более того, выкрикну запальчиво: «Нет, не люблю я нынешний театр! А порой ненавижу!»

Раньше шли в театр, как на праздник - нарядившись, вдохновившись, ожидая увидеть нечто удивительное, поразительное. И ожидания оправдывались! Когда опускался занавес, зрители истово били в ладоши, бросали на сцену цветы. И мой букет ложился к ногам кумира…

Сейчас идешь в театр с надеждой, но и опасения не забываешь. Что нынче приготовили нам режиссер, лицедеи? Спросил об этом билетершу, но та лишь загадочно улыбнулась. Гардеробщица стояла с каменным лицом, смотрела мимо буфетчица, подавая мне кофе. Эти люди пересмотрели все, у них выработался определенный вкус, они могут оценить действо не хуже театрального критика. Сколько раз я в этом убеждался, разговаривая с ними.

Гаснет свет. Отрывается занавес, звучит музыкальное вступление и… После первого действия, проглотив вместе с разочарованием рюмку дорогущего коньяка – в театральных буфетах все для толстых кошельков – тороплюсь к выходу, давая себе зарок, что в театр больше ни ногой. Однако в скорости свое же обещание нарушаю…

Во многих залах идут спектакли режиссеров «новой волны» с невнятным, эпатажным, шокирующим сюжетом. Раздеться? Пожалуйста! Изобразить половой акт? Нет проблем! По сюжету обильно разливается невроз, смешанный с психозом. Режиссура – расплывчатая, слабая, но - с претензиями. Вместо декораций – два-три стула и темная стена. Актеры одеты кое-как. Да и играют так себе, зато громко и истерично орут. Ругаются матом. Он, кстати, очень популярен – без него якобы невозможно выразить эмоции, выплеснуть чувства…

Иные режиссеры идут еще дальше в своих «исканиях». Не обескураживают, а до предела скандализируют действие. Пример тому, спектакль «Норма» по роману Владимира Сорокина, поставленный на сцене Театра на Малой Бронной режиссером Максимом Диденко. Венцом это действа стало поедание героями постановки, извините за выражение, фекалий.

Впрочем, все логично. Художественным руководителем упомянутого театра стал Константин Богомолов, чьи порочные вкусы и дурные наклонности общеизвестны. Нет сомнений, что скоро репертуар пополнится новыми образцами такого рода. Скандальными и эпатажными. Но это еще мягко сказано. А ведь еще совсем недавно Театр на Малой Бронной считался вполне достойным, уютным для зрителей место. Как говорила незабвенная Фаина Раневская, я так стар, что еще помню порядочных людей. И я помню порядочные постановки…

Другим представителем «новой волны» считается Кирилл Серебренников, поставивший несколько, мягко выражаясь, не ординарных спектаклей. В 2012 году он пришел в здание, где находился Театр имени Гоголя, неплохой, хотя и не хватавший звезд с неба. Прежняя труппа была вмиг разогнана, ибо Серебренников имел солидного покровителя.

На руинах театра Гоголя он построил «Гоголь-центр», где развил бурную деятельность, том числе финансовую. Известно, что сейчас режиссер является фигурантом уголовного дела, по которому он подозревается в хищении нескольких десятков миллионов рублей…

Но речь не о денежных проблемах режиссера, а о его стиле, Так вот, Серебренников - певец извращенного, дикого вкуса, взлетающего до вершин омерзения. В его спектаклях можно увидеть маньяков, насильников, их жертв, мужчин-трансвеститов на каблуках и в женских платьях, иногда для «шарма» с рогами на голове. И так далее.

Иногда мужчины и женщины раздеваются прямо на сцене. Что они будут делать – совокупляться, совершать акт дефекации? Нет, что вы они, они просто обмениваются одеждой. Что сие означает, решайте сами. Не поймете, не оцените – приговор радетелей новаций будет суров: ваши мысли примитивны, не современны, вы устарели для современного театра! И потому подите прочь!

И я ухожу, на прощание озирая зал. Он полон, билеты можно купить лишь за большие деньги. Зрители внимают, аплодируют – им нравится мерзость, неприличие. Иные и вовсе в восторге…

Выходит, что будущее - за спектаклями Богомолова, Серебренникова и иже с ними. «Перевернутых» постановок будет все больше и больше, они превратятся огромное, дурно пахнущее болото. Островки старого, милого, привычного театра – с настроением, чувствами, смехом и слезами - будут возвышаться над серой, мутной водой до тех пор, пока не уйдет последний «старик»-худрук.