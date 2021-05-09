Лидер Rammstein загляделся на красавиц в Петербурге и запел по-русски

Культура

Лидер культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн явил миру свое видение советской композиции «Любимый город».

В новом клипе, одетый во фрак певец прогуливается по Эрмитажу, пожирая глазами симпатичных скрипачек, аккомпанирующих ему в новой аранжировке песни.

Видеоклип на песню Линдеманн опубликовал на своем на YouTube-канале. Песня вошла в саундтрек фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Лента повествует о сбежавшем из плена советском летчике.