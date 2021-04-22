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Культура
Лидер немецкой группы Rammstein спел советскую песню на русском языке
22 апреля, 2021 15:37
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Ulrich Stamm/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Немецкий музыкант, солист группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил популярную советскую песню «Любимый город» на русском языке.
Композиция станет саундтреком нового фильма режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев» с Павлом Прилучным в главной роли. Картина будет посвящена подвигу советского летчика.
Надо отметить, что Линдерман ответственно подошел к исполнению известной советской песни и исполнил ее очень душевно. Композиция была опубликована в YouTube.
В оригинале песню Евгения Долматовского и Никиты Богословского поет советский актер и эстрадный певец Марк Бернес.
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