Лидер немецкой группы Rammstein спел советскую песню на русском языке

Культура

Немецкий музыкант, солист группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил популярную советскую песню «Любимый город» на русском языке.

Композиция станет саундтреком нового фильма режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев» с Павлом Прилучным в главной роли. Картина будет посвящена подвигу советского летчика.

Надо отметить, что Линдерман ответственно подошел к исполнению известной советской песни и исполнил ее очень душевно. Композиция была опубликована в YouTube.

В оригинале песню Евгения Долматовского и Никиты Богословского поет советский актер и эстрадный певец Марк Бернес.