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Лидер немецкой группы Rammstein спел советскую песню на русском языке

Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 15:37
1 мин
Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 15:37
1 мин
Ulrich Stamm/ZUMAPRESS.com/
Ulrich Stamm/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Немецкий музыкант, солист группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил популярную советскую песню «Любимый город» на русском языке.

Композиция станет саундтреком нового фильма режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев» с Павлом Прилучным в главной роли. Картина будет посвящена подвигу советского летчика.

Надо отметить, что Линдерман ответственно подошел к исполнению известной советской песни и исполнил ее очень душевно. Композиция была опубликована в YouTube.

В оригинале песню Евгения Долматовского и Никиты Богословского поет советский актер и эстрадный певец Марк Бернес.

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