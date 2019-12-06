Ленин и немцы. Недорисованный портрет

Уже и не счесть, сколько раз актеры воплощали на экране образ Ленина. Но первым был не лицедей, а рабочий металлургического завода Василий Никандров. Он, сыгравший в фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь», очень напоминал вождя мирового пролетариата. Но играл слабовато.

Самым похожим на Ленина, по словам его вдовы Надежды Крупской, был артист тбилисского театра драмы имени Грибоедова Константин Мюфке. Он исполнил роль Ильича в картине «Великое зарево». В советское время играть Ленина было ответственно и почетно. Такой чести в разное время удостаивались Борис Щукин, Максим Штраух, Александр Калягин, Иннокентий Смоктуновский, Михаил Ульянов, Кирилл Лавров, Юрий Каюров.

На экране Ленин представал «самым человечным человеком» (по выражению Маяковского): сильным, умным, добрым. К этому можно было добавить еще с десяток хвалебных эпитетов. Ленин появляется на экране и сейчас. Но это уже не игра, а злобная пародия. Или еще хуже.

Но недавно «традиция» была нарушена. Зрители увидели Образ – возможно, спорный, но заметный, притягивающий внимание. Так сыграл лидера большевиков Евгений Миронов в недавно вышедшем на экраны фильме режиссера Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность»

Хотел сказать, что актер сыграл достоверно, но осекся. Никто же не знает, каким Ленин был на самом деле – его приукрашивали сторонники и искажали недруги. В 1923 году поэт Николай Полетаев написал короткое стихотворение «Недорисованный портрет». В нем есть такие строки:

Портретов Ленина не видно:

Похожих не было и нет.

Века уж дорисуют, видно,

Недорисованный портрет...

Ничего подобного не произошло. Ленин и сейчас задрапирован в пелену слухов, домыслов. Портрет так и остался незаконченным. Однако Миронов, во всяком случае, пытался вникнуть в ленинский характер, наклонности. Распознать мысли, которые им двигали. И вообще, понять, кем был Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

В исполнении актера Ленин – хладнокровный, расчетливый политик. Ему чужды сантименты, во имя дела он готов пожертвовать чем угодно.

Картина переносит зрителей в начало 1917 года, когда Ленин жил в Швейцарии. В Европе грохочет Первая мировая, но здесь, в центре Европы, в Цюрихе, царит благостный покой. Эмигрант Ленин превратился в обычного буржуа и, кажется, расстался с мыслями о революции в России, которой когда-то грезил

Нет, этот крепкий, подвижный господин с пытливый взглядом с хитрым прищуром, скучает без большого дела. Но не подозревает, что скоро оно для него отыщется. Революция уже снует по Петрограду, ее тень мелькает в темных подворотнях, таится у булочных, возле которых выстраиваются несметные, злые очереди. Еще важно вышагивают «фараоны»-городовые, глядят окрест жандармы, вольничают, лупят направо и налево нагайками казаки. И царь Николай II безмятежно распивает чаи со своим семейством, Но самодержавная власть кончается, тает, как весенний снег…

Но Ленин был безмятежен. В январе 1917 года он писал: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, что она будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции».

Это к вопросу о предвидении Ленина, его интуиции, которую неустанно восхваляли коммунисты…

В Швейцарии он играет в шахматы, пьет пиво (Ленин любил этот напиток), беззаботно катается на велосипеде по аллеям парка, удачно «объезжая» острые углы в отношениях с двумя женщинами – женой Надеждой Крупской (Дарья Екамасова) и революционеркой Иннесой Арманд (Виктория Исакова). Они млеют, глядя на своего кумира. Нет, для них он - божество…

К слову, Ленин был обычным, земным человеком. Когда узнал о казни брата, пошел в кабак и напился, хотя, в общем, не имел к склонности с алкоголю. Не чурался женщин, любил шутку, с удовольствием пел – про разбойников, об утесе: «Волн неистовых прибоем / Беспрерывно вал морской / С ревом, свистом, визгом, воем / Бьет в утес береговой…»

И вдруг…

В фильме Ленин получает от Александра Парвуса (Израиля Гельфанда) предложение возглавить революцию, поскольку большевики в время оставались самой реальной, боеспособной оппозицией в России. Он предлагает Ильичу деньги и оружие. Тот колеблется, но, в конце концов, соглашается. Тем временем, Ленин получает известие о Февральской революции и становится сам не свой. Домой, немедленно домой, где вершатся великие дела!

Необходимая ремарка. В фильме Парвус (Федор Бондарчук) показан авантюристом, нечистым на руку хитрецом. Сыграно эффектно, красочно, но это - упрощенный вариант. Парвус слыл умным, хладнокровным политиком, революционером с большим стажем. Он был один из теоретиков «перманентной» (непрерывной) революции

С Лениным они были знакомы давно. Ильич часто бывал его в мюнхенской квартире, пользовался книгами хозяина. Они почти дружили, или, во всяком случае, тесно общались. Стоит добавить, что Парвус активно сотрудничал в ленинской «Искре» - его живые, острые статьи обычно печатались на первой полосе. Он участвовал в революции 1905 года, выпускал «Русскую газету», которая, между прочим, в десять рез превышала тираж «Искры» (500 тысяч и 50 тысяч).

То, что Парвус был нечист на руку, свидетельствуют факты. Приведу лишь один. Он был литературным агентом Горького и устроил постановку пьесы «На дне» в Германии, где она имела огромный успех и только в одном Берлине выдержала более пятисот представлений. Часть гонорара составила агентскую плату Парвуса, остальные деньги он должен был передать Горькому и внести в партийную кассу РСДРП, членом которой он являлся. Но все получил только Парвус. Неведомо как – возможно, более масштабными махинациями – он разбогател…

Парвус удачно совмещал бизнес, авантюризм и политику. Он был одержим идеей революции в России и искал любой повод для осуществления этого проекта. Свои мысли – на двадцати страницам с различными подробностями, как поднять на борьбу с царизмом армию, флот и национальные окраины - он донес до германского правительства

Немцам, которые вели изнурительную войну с Россией, идея показалась весьма перспективной, и они готовы были раскошелиться. Убрать самого мощного противника с театра военных действий Первой мировой было заоблачной мечтой германцев!

Исполнителем своего проекта Парвус выбрал Ленина. Но… Так и не известно, встречались ли старинные приятели. В фильме же это общение состоялось, ибо так хотелось создателям картины.

Парвус, изложив свой коварный план, стал просительно смотреть на Ленина: «Так мы договорились?» В ответ Ильич пронзил собеседника испытующим взором: «Меня, скажем так, ваше предложение заинтересовало…»

Версия о том, что Ленин совершил революцию за германские деньги, стара как мир. Коммунисты ее опровергали, называли порочной, лживой. Однако после крушения СССР стали появляться факты, свидетельства подтверждающие или намекающие на подкуп. Об этом, в частности, писал в своей книге «Роковые годы» Борис Никитин, в 1917 году исполнявший обязанности начальника контрразведки Петроградского округа, а в июле возглавивший разведывательное отделение Главного управления Генерального штаба. Он имел доступ к секретным сведениям, недоступным даже для высокопоставленных офицеров Русской армии.

По словам Никитина, его агенты перехватывали ленинские – он сравнивал почерк корреспондента с рукописями Ильича - письма Парвусу. В них приводились безобидные на вид фразы: «работа подвигается очень успешно»; «мы надеемся скоро достигнуть цели, но необходимы материалы»; «будьте осторожны в письмах и телеграммах»; «присылайте побольше материалов» и «будьте архиосторожны в сношениях».

Именно «материалы» Ленин просил чаще всего. Вероятно, он имел в виду деньги…

Никитину докладывали, что связная большевиков Евгения Суменсон за несколько месяцев сняла со счета одного из российских банков около 800 тысяч рублей. Это была астрономическая сумма! Деньги якобы предназначались для закупки лекарств – Суменсон была представительницей медицинской фирмы «Фабиан Клингсланд», между прочим, основанной Парвусом...

Никитин также писал о доказательствах участия немцев в беспорядках на улицах Петрограда в 1917 году, перехваченных телеграммах, адресованных германскому агенту – некой госпоже Брейденбейд, сообщающих о разногласиях в недрах Временного правительства. Было известно, что в Германии имеются клише для изготовления российских десятирублевых кредитных билетов. Они имели небольшой, почти незаметный дефект. Так вот, такие банкноты находили у арестованных матросов и солдат.

Но это - детали, штрихи событий. Истинной правды мы никогда не узнаем. Ясно только то, что без больших денег совершить революцию в такой огромной стране, как Россия, было невозможно…

В фильме «Ленин. Неизбежность» действуют два офицера-контрразведчика – Мезенцев (Максим Матвеев) и князь Туркестанов (Александр Балуев). Так вот, сдается, что Мезенцев – это прообраз Никитина. Герой фильма получает сведения о том, что в Россию идут большие партии оружия и скоро прибудет поезд с Лениным, которому поручено подложить бомбу под устои Российской империи. Однако предотвратить революцию патриотам оказывается не под силу…

Не понятно только, зачем надо было придумывать мифического героя, если имелся настоящий - Никитин. Может, для пущего антуража? Кстати, его в картине достаточно – лица, одежда, обстановка того времени. И весь этот фон выглядит вполне достоверно...

Режиссер объяснял, что означает слово «неизбежность» в названии фильма. То, что революция в России была неотвратима, считает Хотиненко. Если бы Ленина не пропустили через территорию Германии, убили, бросили бы тюрьму, политическое землетрясение все равно бы состоялось.

…Фильм «Ленин. Неизбежность» – одна из версий того, как все могло произойти в 1917 году. Создатели фильма убеждены, что деньги у Парвуса Ленин все-таки взял. Но потом порвал с ним все связи. Ильич же говорил: «Революцию надо делать с чистыми руками». Но сегодня, услышав эту фразу, можно лишь горько усмехнуться…

В заключительных кадрах Ленин возвращается на родину вместе со соотечественниками-эмигрантами. Перед тем, как въехать на санях в пределы страны, Ильич привязывает красную ленту к лыжной палке и машет ею, как знаменем. Смысл этого жеста понятен: я приехал, чтобы перевернуть Россию!..