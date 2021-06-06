Новости – Культура
Культура
Крупнейшая международная организация признала величие русской культуры
6 июня, 2021 16:11
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Мировая культура, наука и многие другие аспекты нашей цивилизации почерпнули очень многое благодаря русскому языку. Об этом сегодня заявила руководитель ЮНЕСКО Одри Азуле.
Напомним, сегодня, в 222-й день рождения Александра Пушкина, по всему миру празднуется День русского языка.
Кроме того, Азуле отметила разнообразие точек зрения, которые были донесены до всего мира благодаря русскому языку, являющемуся, помимо прочего, колыбелью великой литературы.
«В год 60-летия полета Юрия Гагарина следует также вспомнить о том, что первые слова, произнесенные человеком в космосе, прозвучали именно на русском языке», — также отметила культурный деятель. Ее речь приводит РЕН ТВ.
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