Кремль оценил заслуги музыканта Бориса Гребенщикова

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили поэта, композитора, музыканта Бориса Гребенщикова с 65-летием специальной телеграммой на сайте Кремля.

Владимир Путин:

«Вы всегда шли в творчестве особым путем, твердо следовали своим художественным идеям и принципам. Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, и потому ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников, как в нашей стране, так и за ее пределами».

Дмитрий Медведев:

«У Вас есть главное, что отличает настоящий талант, - внутренняя свобода и независимость, жажда риска и экспериментов. Вы живете и творите без оглядки на чужие указания или общепринятые штампы. Всегда выбираете собственный путь, подчиняясь только внутреннему камертону».

Дмитрий Медведев подчеркнул, что отечественную рок-музыку невозможно представить без легендарной группы «Аквариум», созданной Борисом Гребенщиковым.

Кроме того, премьер-министр отметил активное участие музыканта в благотворительной деятельности, заслуживающее глубокого уважения и благодарности.

Вместе с «Аквариумом» и как сольный исполнитель Борис Гребенщиков выпустил более тридцати музыкальных альбомов. Последний к настоящему моменту - сольный «Время N» - вышел в цифровом формате в феврале 2018 года.

Общественная позиция Бориса Гребенщикова

По заявлению директора российского представительства «Amnesty International» Сергея Никитина, сделанному в конце 2015 года, Борис Гребенщиков более десяти лет охотно откликается на призывы этой организации выступить в защиту политзаключенных по всему миру и принимает участие в «марафонах» «Amnesty International», в ходе которых участники «марафона» пишут письма властям тех стран, где люди страдают от нарушения прав человека.

Подписи Бориса Гребенщикова, по словам Сергея Никитина, ускорили выход на свободу троих «болотных сидельцев», калининградских «узников флага» и помогли во многих других случаях. В 2015 году музыкант подписался под письмом к генпрокурору РФ с призывом принять срочные меры и отменить приговоры Олегу Сенцову, Александру Кольченко и Геннадию Афанасьеву, вынесенные по несоразмерным обвинениям в терроризме, он призвал предъявить им надлежащие обвинения или освободить их.

По материалам ТАСС.

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