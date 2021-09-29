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Культура
Комнаты Екатерининского дворца отреставрируют к 2024 году
29 сентября, 2021 20:42
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47channel.ru
В Пушкине в Зубровском флигеле Екатерининского дворца подошёл к концу очередной этап реставрации. Проект комнат «Екатерина вторая. Личное пространство» будет воссоздан за три года. Откроются для посетителей залы в 2024 году.
Цель реконструкции – воссоздать исторический облик апартаментов императрицы Екатерины II.
Мебель была потеряна во время Великой Отечественной войны. Реставраторам удалось воссоздать отделку восьми интерьеров – синего (Табакерка), серебряного и зеркального кабинетов, опочивальни, рафаэлевской комнаты, туалетной, а еще китайского и купольного залов.
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