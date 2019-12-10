Клара Румянова. Заяц с голубыми глазами

Имя ей дали в честь революционерки Клары Цеткин. Ее портрет висел над кроватью девочки. Как потом выяснилось, и характер у нее оказался непокорный, как у настоящей революционерки.

Говорили, что у Клары контральто, как у знаменитой певицы Обуховой. Но она не собиралась петь, а хотела танцевать. Занималась в балетной школе, и ее преподавательница обещала сделать из нее вторую Уланову. Однако нагрузки были неимоверные, и с ней даже случился микроинфаркт. После этого врачи запретили Кларе заниматься балетом. Да и она сама к нему остыла…

В десятом классе Румянова, невысокая, большеглазая девчонка увидела на экране великолепную Любовь Орлову. И, конечно, захотела стать актрисой. Да и кто из девчонок в ту пору не грезил кино! Хотя в газетах больше славили женщин-тружениц – колхозниц, текстильщиц, врачей, учителей…

Актрисой Румянова стала, но слава к ней так и не пришла, хотя ее карьера в кинематографе длилась почти 40 лет. Вряд ли кто-то, даже из заядлых киноманов сможет вспомнить ее роли. Увы, они были не слишком значительные в картинах «Сельский врач», «Воскресение», «Время, вперед!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж»…

Иных ее ролей даже нет в титрах. Запомнилась – да то малость – работа в комедии Леонида Гайдая «12 стульев». В том фильме она исполнила была женой отца Федора.

Отчего так? Неужели ошиблись в Кларе знаменитые преподаватели ВГИКа – Сергей Герасимов и Тамара Макарова? И она оказалась на голову ниже своих сокурсников – Николая Рыбникова, Аллы Ларионовой, Нины Меньшиковой. Они стали известными актерами, а она – нет.

Да, им не откажешь в таланте. Но и у Кларе его хватало. Просто они вытянули счастливый билет, а ей не повезло. Но и у Румяновой был великий шанс. Всесильный Иван Пырьев, директор Мосфильма», предложил ей главную роль в фильме «Испытание верности», который собирался ставить.

Это было не просто предложение. Это был трамплин к славе.

…Пырьев сидел в кресле и смотрел на юную красавицу масляными глазами. У него было шесть Сталинских премий за кино и два Георгиевских креста за Первую мировую. Режиссер не знал преград ни в искусстве, ни в жизни. Он был маршалом советского кинематографа. Перед ним преклонялись актеры и склонялись актрисы. Теперь пришла ее очередь

И вдруг…

Клара стояла, опустив голову. Румянец густо заливал ее щеки. «Я прочитала сценарий, Иван Александрович, - едва слышно вымолвила она. - Спасибо за предложение. Но мне…» Тут она впервые подняла глаза на Пырьева. Но смотрела не робко, а дерзко, в упор. Как перед прыжком в глубокую, незнакомую реку. Но отступать было уже поздно.

«В общем, мне не нравится ваш сценарий, - выпалила Клара. - И такая роль мне тоже не нужна. И вообще я считаю, что эта картина обречена на провал…»

Пырьев обомлел. Он не поверил своим ушам. Опомнившись, он кричал, грозил ей. Успокоившись, Пырьев вкрадчиво сказал: «Пока я директор «Мосфильма», ты будешь играть только в эпизодах»

Клара освобождалась от его притязаний, но - получала «черную метку», как и другие непокорные актрисы. Пырьев, этот худой, вкрадчивый человек был всемогущим, и другие режиссеры не хотели с ним ссориться. Они делали вид, что не замечали строптивиц.

В 1957 году Пырьев ушел из «Мосфильма». Но его «проклятие» еще долго довлело над Кларой. Она снималась лишь в маленьких, неприметных ролях. Время оттесняло ее, кадры новых картин заполняли уже известные актеры и молодые, отчаянно, страстно жаждавшие славы…

Через много лет Клара встретила Пырьева. Хотела пройти мимо, но он окликнул ее: «Прости, ради Бога, что сломал тебе жизнь!» Она лишь горько усмехнулась…

Впрочем, жизнь дала Кларе еще один шанс. Она могла опереться на сильное, мужское плечо, подпрыгнуть, ухватить свое счастье – женское и актерское…

За Кларой ухаживал Рыбников – будущая звезда советского кино. Но Николай ей не нравился. Скоро вся страна будет от него в восторге, и только Румянова будет смотреть на него равнодушно. Она даже отвергла подарок ухажера – золотые часики. И Рыбников в ярости вышвырнул коробочку в окно. Потом он целый месяц угрюмо худел, сидя на одной гречке, чтобы вернуть долги

Этот сюжет использовал в фильме «Девчата» режиссер Юрий Чулюкин. В нем, если вы помните, герой Рыбникова Илья Ковригин пытался завоевать сердце Тони Кислицыной. Ее роль исполнила Надежда Румянцева.

Кстати, их иногда путали. Обе – Румянцева и Румянова – были миниатюрные, выразительные, обаятельные. Но – с разными судьбами, с разными радостями и горестями…

Рыбников отступил. Как полководец, который отводит свое войско от могучих крепостных стен, поняв, что эта твердыня ему не покорится. И пошел искать счастья в другие края. Впрочем, обрел его уже в знакомых местах - Рыбников женился на Ларионовой, своей бывшей сокурснице. И этот тандем прославился на всю страну.

Спустя много лет, когда Рыбников тяжело болел, Клара пришла его навестить. И призналась, что жестоко ошиблась, отвергнув его. Они сжимали руки друг друга, в их глазах стояли слезы. Прав был поэт: «О, как убийственно мы любим, / Как в буйной слепоте страстей / Мы то всего вернее губим, / Что сердцу нашему милей!..»

Больше о личном – ни слова. Не станем нарушать покой чужих тайн, рыться в письмах, ворошить записки, вглядываться в фотографии. Пусть судьбы других людей лишь мерцают, бросают отблески. О них нам позволительно упоминать лишь вскользь, мимолетно, уважительно склоняясь к памяти ушедших…

Проклинала ли Клара свою судьбу, плакала ли по ночам, зарывшись в подушку? Может, завидовала коллегам, ревниво вглядываясь в экран, по которому растекалась слава ее коллег?

Да с какой стати?! Ведь и собственная известность уже росла, крепла. Клару не видели на экране, но вся страна слушала ее голос, который звучал с пластинок, радиоприемников, телевизоров. Голос был озорной, звонкий, с мягкими, ласковыми интонациями. И очень добрый, застенчивый. Такой, как сама актриса.

Небольшая ремарка. Удивительный голос Клара приобрела благодаря… жестокой простуде, заработанной еще в студенчестве. После болезни у нее напрочь пропал голос. И даже специалисты не могли помочь. Но через несколько месяцев случилось чудо – голос вернулся! Однако приобрел иную окраску – стал очень высоким…

И еще о голосе Румяновой. На съемках ее первого фильма «Сельский врач» произошла забавная история. Клара, которая была еще студенткой, играла женщину, которая должна была родить. И – «родила», однако месячный малыш, которого принесли для съемок, никак не хотел обозначать свое появление на свет. Молчал, а потом и вовсе заснул. И тогда Клара предложила: «Давайте я за него покричу!» И сделал это очень правдоподобно, так, что запись вошла в картину.

Выходит, судьба еще тогда указывала путь Кларе. Но она сменила амплуа гораздо позже, через десять лет. Ее дебютом в мультипликации стал фильм «Чудесный сад».

Название символическое, ибо Клара за несколько десятилетий создала уголок, в котором поселила своих забавных героев – людей и зверей. В этом саду и поныне живут Юра Баранкин, которого просили стать человеком, Рикки-Тикки-Тави, поросенок Бом, цыпленок Желтик, Чебурашка, Вовка из Тридевятого царства, Малыш, приятель Карлсона, который живет на крыше, Маленький Страх, Полосатый слоненок, чеховский Ванька Жуков. Всего Клара озвучила – разговорами и песнями - около трех сотен (!) мультфильмов и радиопостановок.

Но главная и любимая ее роль в мультипликации - Зайца в знаменитом сериале «Ну, погоди!» Режиссер Вячеслав Котеночкин говорил: «Волком будет только Анатолий Дмитриевич Папанов, а Зайцем станет Кларочка с ее голубыми глазками». Кстати, Заяц в мультфильме тоже с голубыми глазами

Дуэт Румяновой и Папанова не просто полюбился зрителям. Они – и взрослые, и дети – по-настоящему влюбились в этих киношных зверей! Погоня Волка за Зайцем растянулась на многие годы. И эти персонажи прославились на весь мир.

Но Клара не разбогатела, хотя ей тоже достался кусочек от этой славы. Но – крошечный. Она приходила на рынок и спрашивала своим неподражаемым голосом: «Почем картошка? Сколько стоят яблоки?» Продавцы сразу становились улыбчивыми и добрыми: «О, Румянова! Берите бесплатно…»

Еще одна ремарка. Поначалу на роль Волка претендовал Владимир Высоцкий. Однако худсовет отверг его кандидатуру, как «слишком одиозную». В первой серии Волк посылает привет Высоцкому - поднимаясь по веревке, он насвистывает мелодию из фильма «Вертикаль»: «Если друг оказался вдруг...»

Шли годы. «Союзмультфильм», на котором она работала многие годы, дышал на ладан. Работы не было. В 1998 году Клара сказала в одном из интервью: «Я теперь писатель и историк. Написала несколько исторических спектаклей и поставила на радио. Я там и боярыня Морозова, и Алена Арзамасская, жившая в то же время, что и Степан Разин. Она с родины моей мамы. Так что во мне кровиночка Алены Арзамасской сидит…»

Клара надеялась, что найдется человек, «у которого есть небольшой мешочек с денежками», и возьмет под свое крыло ее маленький театрик. Но никто не откликнулся.

У нее было не так много званий. Но одно очень удивительное и уместное – «Ангельский голос России». Клара могла еще долго петь и говорить, но жизнь все чаще заставляла ее молчать. Молчать и горевать…

На многих фотографиях Клара запечатлена улыбающейся. Не потому, что ей всегда было всегда весело. Но она всегда готова была помочь тем, кому тяжело. Своим неповторимым голосом и удивительной интонацией.

Ничего не изменилось и после ее ухода. Послушайте голос Румяновой и вы убедитесь, что свет в окошке вашей жизни стал чуточку ярче. Улыбки актрисы не видно, но она слышна, витает в воздухе, застилает грусть и невзгоды. Таково свойство истинного таланта.