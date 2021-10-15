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Культура
«Киношники» пожаловались на современный вид московского ипподрома и поехали снимать скачки в Пятигорск
15 октября, 2021 15:44
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aeroport.mos.ru
Художник-постановщик сериала «Шифр» Сергей Филенко заявил, что ипподром в Москве выглядит слишком современно и предложил съёмочной группе перебраться на площадку в Ставропольский край. Там Филенко заприметил заброшенное красивое здание 1950-х годов, у которого можно снять московские скачки.
Кинематографисты несколько дней убирались на объекте. Они выносили мусор, убирали пластиковые сидения и ставили на их место деревянные лавочки. Здесь теперь стоит трибуна, переделаны первый и второй этажи, лестница, касса, раздевалка, развешены плакаты и флаги.
В массовке примет участие пятигорчанка Вероника Гринц, которая ранее снималась в крупных кинокартинах «Неприличные деньги» с Константином Хабенским и «Нинель».
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