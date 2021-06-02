Кинолента «Турист» повествует о героизме российских инструкторов в ЦАР
Кинокартина «Турист», совместно снятая специалистами из России и ЦАР, является отличным фильмом. Об этом заявили в пресс-службе компании «Конкорд».
Минкультуры выдало «Туристу» прокатное удостоверение, на это обратили внимание журналисты издания «Открытые медиа». ООО «Аурум» получило права на демонстрацию и использование фильма. В запросе к компании «Конкорд» корреспонденты отметили, что организация с одноименным названием принадлежит петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину.
«Действительно, «Турист» — отличный, по нашему мнению, фильм, который рассказывает о русских героях и о том, как они защищают добро от зла. Смотрите фильм и следите за его успехами», — ответила на запрос пресс-служба компании «Конкорд».
Премьера фильма «Турист» прошла в Банги, тысячи жителей ЦАР присутствовали на показе и приветствовали Россию, которая помогла стране победить боевиков. Кинокартина стала первой совместной работой Республики и РФ.