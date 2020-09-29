Кина не будет! Московских зрителей будут проверять на наличие маски каждые 10 минут

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Кинотеатрам Москвы рекомендовали проверять наличие защитных масок каждые 10 минут.

В случае их отсутствия зрителей будут просить надеть маску. В противном случае - попросят покинуть зал. Роспотребнадзор рекомендовал контролерам кинотеатров почаще проверять наличие масок у посетителей, сообщила глава столичного управления ведомства Елена Андреева. Она посетовала на то, что с началом сеанса за зрителями никто не смотрит.

По мнению Андреевой, контролеры должны каждые 10-15 минут заходить в зал и проверять наличие масок на зрителях.

Отсутствие масок у посетителей может обойтись штрафом до 500 тыс. руб. или приостановкой деятельности кинотеатра на три месяца, сообщает РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин обратился к россиянам. Он напомнил, что борьба с COVID-19 не закончилась и что необходимо соблюдать меры безопасности не расслабляться.

Также глава России призвал соблюдать рекомендации врачей и специалистов и сделать так, чтобы «не пришлось вновь, как весной прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практики ограничений».