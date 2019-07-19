За что Кикабидзе три раза оставляли на второй год?

В 70-е и 80-е годы, услышав с экранов чёрно-белых и цветных телевизоров проникновенное «Чито Гврито, Чито маргалито да», представительницы лучшей половины зрительской аудитории приникали к экранам телевизоров.

На сцене, сверкая глазами, в белых расклёшенных штанах, царил импозантный Вахтанг Кикабидзе, который пел нам про синее небо Тбилиси.

В те годы у нас отсутствовала возможность вбить в поисковик название любимого художественного фильма. И, увидев в программе передач кинокартины, в которых снялся Кикабидзе, мы обводили эти фильмы кружочками и старались оказаться у экранов, когда их будут показывать в очередной раз.

Откуда взялся этот Кикабидзе?

Вахтанг Константинович — представитель старинного рода грузинских дворян. Среди его предков славные князья Багратиони и Амирэджиби. Папа маленького Вахтанга, которого в детстве звали «Буба», был нашим коллегой – журналистом. Он погиб в боях под Керчью в годы Великой Отечественной войны. А мама… мама была известной певицей.

Удивительно ли, что с детства мальчика, воспитанием которого занимался дядя, окружала музыка? Однако к пению в те юные годы «грузинский сокол» был абсолютно равнодушен, как, впрочем, и к обучению.

Талантливый второгодник

Математика пареньку не давалась. Из-за точных наук он целых три раза оставался на второй год, рискуя прослыть великовозрастным балбесом. А вот рисовать… это было его страстью!

В те годы с бумагой была «напряжёнка». И маленький Кикабидзе, мечтая изобразить что-то новенькое, рисовал где придётся. В учебниках и тетрадях, что не могло не вызывать закономерного раздражения школьных педагогов.

«Дорвался до микрофона»

Художника Вахтанга пригласили выступить на выпускном у друга. Девочки смотрели на статного молодого человека влюблёнными глазами. И Кикабидзе начал не только петь, но и оперативно выучился играть. Правда, на барабанах.

В Тбилисском государственном и в грузинском «инязе» парнишка учился не так уж долго. Два года в одном вузе и два года в другом. Не сложилось! Хотелось петь. И уже в 1959 году Вахтанг оказался в филармонии. Знания языков, полученные в институте иностранных языков, очень даже пригодились.

Он начал копировать популярных в те годы советских и зарубежных исполнителей, что принесло ему зрительский успех. Частично жанр музыкальной пародии предопределил развитие Кикабидзе, как гениального «лирического комика с серьёзным лицом» (таким мы увидели его в «Мимино»). Но Вахтангу хотелось не пародировать, а петь. Петь серьёзно. Петь своё.

Так появились ВИА «Диело» и «Орера», где пел Кикабидзе. Спустя десятилетия актёр и певец называл эти музыкальные коллективы первыми вокально-инструментальными ансамблями в СССР… Ну, пусть. Жалко, что ли?

К эстрадной деятельности всесоюзного масштаба певец подошёл уже в зрелом возрасте, когда мы наслаждались его знаменитым шлягером «Мои года – моё богатство»

Когда Вахтангу было 28 лет, в 1966 году, его заметили ассистенты режиссёра киностудии, где решили дать молодому парню шанс попробовать себя в кино. Так появился первый фильм с его участием «Встреча в горах». Но главными киноработами своей жизни актёр обязан знакомству с ещё одним великолепным грузином — Георгием Данелия.

— А хочешь конфетку дам? — спрашивал Вахтанга Кикабидзе в фильме «Не горюй» великолепный Фрунзик Мкртчан.

— Конечно! — отвечал «Буба», игравший роль молодого врача Бенжамена Глонти.

— Нету… — печально выдавливал из себя Фрунзик.

И советская аудитория угорала с этих кавказцев.

Настоящая удача пришла к Бубе, когда ему было уже под 40. В эту физиономию грузинского лётчика из Телави, который решил было податься в большую авиацию, но вовремя понял, что лучшее в мире небо раскинулось над его домом, влюбились все.

«Мимино» снимали в 1977 году. И чуть было не прогадали. Ведь водителя грузовика, которого подселяли в номер к Валико Мизандари должен был играть Евгений Павлович Леонов. И это была бы совершенно другая история, успех которой сложно сейчас предугадать. Леонов в фильме появился. Но в другой роли. А героя, переименованного в Рубика Хачикяна, исполнил всё тот же великолепный Фрунзик. И картина, фундаментом которой стала именно взаимная нелюбовь грузин и армян, была просто обречена на триумф союзного значения.

Его Джон Глэб из «ТАСС уполномочен заявить», умело строящий козни советскому разведчику Славину, — убеждённый антикоммунист. Он всей душой ненавидит советское, но отдаёт этому ненавистному строю своеобразную дань уважения словами:

— Мы, американцы, нация без памяти. Тяжёлая память мешает жить… Если бы мы потеряли двадцать миллионов, у нас тоже память была бы хорошей.

Сериал Владимира Фокина, ставший последней значимой актёрской работой в творческой карьере 46-летнего Кикабидзе, снимался в 1984-м, в канун Перестройки, которая смешает карты везде, где только можно, в том числе, и в кинематографе. Но, прежде всего, в нашей жизни, плавно подведя СССР и советское кино к абсолютному краху. А русских и грузин к барьеру.

А дальше? Пройдёт 7 лет. Грузия станет «заграницей». Славный «Мимино» вернётся с уровня союзного на уровень республиканский. Он будет появляться в кино всё реже и в проектах куда менее значимых, чем «Мимино», «ТАСС» и даже «Не горюй».

Мы будем часто видеть его в России, на ТВ и в каких-то киноработах, названия которых будем забывать, как только посмотрим фильм. «Буба» будет нарезать помидоры в программе «Смак» у Макаревича, и даже порежется об остро наточенные ножи «машиниста времени».

После 2008 года, когда грянет приснопамятный август и произойдёт вооружённый конфликт в Южной Осетии, Вахтанг Кикабидзе и вовсе уйдёт с наших «радаров», отказавшись от российских наград и заявив, что ноги его не будет в РФ

Как бы там ни было, артист Вахтанг Кикабидзе прекрасный. А получать орден «Дружбы» в разгар войны было бы, ей-Богу, странно. Поэтому… с Днём рождения, Вахтанг Константинович! Здоровья и долгих лет.

Ме ра мамгеребс… удзиро зеца… замбахис пери.