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Культура
Художники Петербурга высмеяли ситуацию вокруг «двойников» Вишневского и вбросов бюллетеней
15 сентября, 2021 09:55
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Фото: Никита Пахарев / «Бумага»
В Санкт-Петербурге уличные художники обыграли ситуацию вокруг «двойников» Бориса Вишневского, являющегося кандидатом в депутаты Госдумы и Заксобрания, и фальсификации выборов. В Некрасовском саду появилось граффити со Змеем Горынычем, где трехголовым популярным персонажем славянских былин стали сразу трое Вишневских, а богатырем, борющемся со змеем, единоросс Александр Ржаненков, в пользу которого студентам СПбГУ предлагали вбросить бюллетени с целью подзаработать.
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