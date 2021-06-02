Хороший фильм о русских мужиках: «Турист» набрал 4 млн просмотров на YouTube

Культура
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального».
НКО, выполняющих функции иностранного агента: Некоммерческая организация «Фонд по борьбе с коррупцией», Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ», Межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург", Некоммерческая Организация Фонд "Правовая инициатива", Некоммерческая организация Фонд "Общественный фонд социального развития "Генезис", Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр" Анна", Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", Автономная Некоммерческая Организация "Аналитический Центр Юрия Левады", Городская общественная организация "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (Рязанский Мемориал), Городская общественная организация "Екатеринбургское общество "МЕМОРИАЛ", Региональное общественное учреждение научно-информационный центр "МЕМОРИАЛ", Региональный Фонд "Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал".
Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента: "Голос Америки", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Север.Реалии", Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT", Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014), Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Культура
Русская планета
Культура

Хороший фильм о русских мужиках: «Турист» набрал 4 млн просмотров на YouTube

Кирилл Голубев
2 июня, 2021 14:00
3 мин
Кирилл Голубев
2 июня, 2021 14:00
3 мин

Военные сообщества YouTube начали выкладывать на своих каналах фильм «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.

Большинство зрителей высоко оценили картину. Под видеороликом с полным фильмом появилось множество положительных комментариев. Их число в разы превышает те, в которых кино ругают.

«Хороший фильм о мужиках», — написал один из пользователей.

Многие отмечают, что «Турист» получился очень зрелищным и качественным несмотря на небольшой по современным меркам бюджет. Он обошелся без именитых актеров и компьютерной графики. При этом история искренняя и до конца держит зрителя в напряжении.

«А здесь актеры простые, настоящие, живые такие. Мужики реальные, а не нарисованные», — написал пользователь Очищен и Зачищен.

«Реально классный фильм — без пафоса, глюков, косяков... Динамичный и последовательный, смотрится на одном дыхании. Спасибо создателям», — поблагодарила Эрина Эрина.

Любопытно, что под фильмом появились даже комментарии иностранцев, которых впечатлил «Турист». Теперь они хотят ближе познакомиться с российским кинематографом:

«Это круто! Буду смотреть другие российские фильмы».

Многие отметили, что фильм снят не ради кассового успеха:

«Не ради бабла, а ради хорошего фильма. Не идеально конечно, но очень даже неплохо».

Пользователь Василий Пирогов подчеркнул, что кино стало по-настоящему народным:

«Вчера на ночной смене смотрел-слушал этот фильм здесь, на этом канале. Было более 200 тысяч просмотров. Сутки спустя — более 400! И никакой рекламы фильма».

Его оценку «Туриста» поддержал другой комментатор:

«Спасибо за фильм! Зацепил с первых минут! Я даже не думал, что у нас ещё могут так снимать!» — оставил отзыв Константин Константинов.

На сегодняшний день «Турист» только на канале «СОЛДАТ УДАЧИ» собрал уже больше четырех миллионов просмотров. При этом число лайков в разы превышает количество негативных отметок.

«Спасибо парни. Хороший фильм и честный благодарность тем, кто участвовал в сьемках», — поблагодарил кинематографистов пользователь Асхат Машалиев.

Другой зритель также присоединился к похвале:

«Спасибо! Наконец-то не стыдно за отечественных киноделов».

Мировая премьера кино прошла в столице ЦАР — Банги. На главном стадионе стране 14 мая собрались около 20 тысяч человек. Российские зрители познакомились с историей чуть позже — 19 мая. Телеканал НТВ запустил фильм в своем эфире.

Поделиться
ТЕГИ
Кино
Россия
Турист
Фильмы
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
3 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!