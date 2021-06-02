Хороший фильм о русских мужиках: «Турист» набрал 4 млн просмотров на YouTube

Культура

Военные сообщества YouTube начали выкладывать на своих каналах фильм «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.

Большинство зрителей высоко оценили картину. Под видеороликом с полным фильмом появилось множество положительных комментариев. Их число в разы превышает те, в которых кино ругают.

«Хороший фильм о мужиках», — написал один из пользователей.

Многие отмечают, что «Турист» получился очень зрелищным и качественным несмотря на небольшой по современным меркам бюджет. Он обошелся без именитых актеров и компьютерной графики. При этом история искренняя и до конца держит зрителя в напряжении.

«А здесь актеры простые, настоящие, живые такие. Мужики реальные, а не нарисованные», — написал пользователь Очищен и Зачищен.

«Реально классный фильм — без пафоса, глюков, косяков... Динамичный и последовательный, смотрится на одном дыхании. Спасибо создателям», — поблагодарила Эрина Эрина.

Любопытно, что под фильмом появились даже комментарии иностранцев, которых впечатлил «Турист». Теперь они хотят ближе познакомиться с российским кинематографом:

«Это круто! Буду смотреть другие российские фильмы».

Многие отметили, что фильм снят не ради кассового успеха:

«Не ради бабла, а ради хорошего фильма. Не идеально конечно, но очень даже неплохо».

Пользователь Василий Пирогов подчеркнул, что кино стало по-настоящему народным:

«Вчера на ночной смене смотрел-слушал этот фильм здесь, на этом канале. Было более 200 тысяч просмотров. Сутки спустя — более 400! И никакой рекламы фильма».

Его оценку «Туриста» поддержал другой комментатор:

«Спасибо за фильм! Зацепил с первых минут! Я даже не думал, что у нас ещё могут так снимать!» — оставил отзыв Константин Константинов.

На сегодняшний день «Турист» только на канале «СОЛДАТ УДАЧИ» собрал уже больше четырех миллионов просмотров. При этом число лайков в разы превышает количество негативных отметок.

«Спасибо парни. Хороший фильм и честный благодарность тем, кто участвовал в сьемках», — поблагодарил кинематографистов пользователь Асхат Машалиев.

Другой зритель также присоединился к похвале:

«Спасибо! Наконец-то не стыдно за отечественных киноделов».

Мировая премьера кино прошла в столице ЦАР — Банги. На главном стадионе стране 14 мая собрались около 20 тысяч человек. Российские зрители познакомились с историей чуть позже — 19 мая. Телеканал НТВ запустил фильм в своем эфире.