«Хорошее военное кино»: фильм «Турист» привлекает новых зрителей

Культура

Фильм «Турист» держит позиции в онлайн-кинотеатрах, привлекая все больше новых зрителей. Множество посетителей сетевых платформ обсуждают боевик. Но нашлись и те, кто не до конца понял фильм. Пользователь «Кинопоиска» под ником Krupakirill09 рассказал о достоинствах новинки:

«Все в духе военных боевиков — есть оружие, значит оно должно стрелять, и точка. Сюжет прост и прямолинеен, но он призван описать конкретную военную операцию и не более того, поэтому ждать тут глубокой драматургии, лавстори, проникновенных диалогов и побочных сюжетных линий было бы глупо. Порадовало то, что мне было понятно, что и где происходит. Так как иногда в подобных фильмах бывает не поймешь кто и в кого стреляет, картинки просто с дикой скоростью сменяют друг друга».

Также зритель отметил работу операторской группы и качество съемки в полевых условиях: фильм целиком снят в Центральноафриканской Республике. По мнению рецензента, «Турист» при небольшом бюджете способен конкурировать с дорогостоящими блокбастерами западного производства:

«Скажем так, дешевизна фильма, если она и присутствовала, не бросалась в глаза, скромный, как мне кажется, бюджет был отработан по максимуму. Уж точно не уступает это кино военным боевикам от «Нетфликса», а мы то знаем какого они порой бывают качества».

Рецензент заявляет, что полутора часов хронометража для такого сюжета мало. Он надеется, что «Турист» получит продолжение.

«Турист» воспринимается все же не как полноценное самодостаточное кино, а как очень сильный и мощный пилот хорошего и дорогостоящего сериала. Для телеканалов этот фильм можно считать очень большим успехом», — заявил пользователь.

В заключение он посоветовал любителям кино отключиться от негативных мыслей и не портить удовольствием от просмотра фильма поиском незначительных ошибок:

«Лично я посмотрел фильм с удовольствием, легкостью и определенным интересом, что для современных фильмов большая редкость. Советую откинуть любые попытки найти тут заполитизированность и киноляпы и просто отдохнуть. С момента выхода Балканского рубежа даже не вспомню подобное хорошее военное кино».