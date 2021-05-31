Хочется досмотреть до конца: фильм «Турист» собирает положительные отзывы
Российский боевик «Турист», рассказывающий о ситуации в Центральноафриканской Республике, продолжает собирать положительные отзывы отечественных зрителей, спустя десять дней после премьеры.
Картина основана на событиях, произошедших в ЦАР менее полугода назад, и описывает деятельность специалистов из РФ, занимающихся обучением личного состава национальных вооруженных сил.
В центре повествования молодой инструктор, который прибыл в африканскую страну, чтобы передать местным военным необходимые им навыки и умения, но вынужден взять в руки оружие, чтобы дать отпор внезапно активизировавшимся боевикам.
Фильм «Турист» стал настоящим открытием для отечественных зрителей, поскольку в нем не оказалось приевшихся шаблонных историй и примелькавшихся актеров. Вместо этого на экране разворачивается история о простых русских мужиках, которые исполняют свой долг, не взирая на обстоятельства.
При этом каждый зритель нашел в картине что-то приятное для себя. Кого-то поразило мастерство режиссера и оператора
Кому-то больше приглянулись экзотичные пейзажи и детали быта Центральноафриканской Республики, в изобилии представленные на экране.
Но большинство зрителей в первую очередь отмечает патриотическую составляющую сюжета, поданную без ненужного пафоса.
Отдельно следует отметить грамотное отображение особенностей боевых действий, а также снаряжение персонажей. Имеющие отношение к военной службе комментаторы подчеркивают реалистичность сцен сражений и аутентичность экипировки инструкторов.
При этом картина не позиционируется авторами и не воспринимается зрителем как «наш ответ Голливуду», чем грешат многие современные фильмы. «Турист» — это история о наших соотечественниках, которые могли бы жить в соседней парадной. И, вероятно, эта близость героев фильма к народу стала главным фактором успеха киноленты.