Карибский Лас-Вегас для россиян
Карибский Лас-Вегас для россиян

«Золотая жила» Варадеро собирает туристов со всего мира

Варадеро - этот кубинский город, расположенный в 135 км от Гаваны легко описать одним словом — Пляж.

Здешние пляжи не раз входили в топ лучших в мире. И пусть Куба пока не избалована благами цивилизации, а путь сюда из России занимает более 13 часов — русские туристы давно облюбовали это райское место на берегу Атлантического океана.

Сегодня Россия входит в десятку ведущих въездных рынков для Кубы.

В 2018 году здесь отдохнули почти 136 тысяч российских туристов – на треть больше, чем годом раньше 

В основном россияне приезжают в Варадеро, чтобы купаться, загорать и пить коктейли с ромом под звуки румбы, но более продвинутые туристы могут провести время более продуктивно, а именно – пройтись по гангстерским местам.

Карибский Лас-Вегас

В  1920-х годах кубинский лазурный берег стал излюбленным местом для представителей мафиозного круга. В это время торговля спиртным в Штатах ушла в подполье, и гангстеры открыли здесь настоящую золотую жилу.

До сих пор на Варадеро осталось немало мест, связанных со столь знакомой нам по фильмам мафией. 

До Фиделя Кастро Куба была для них чем-то вроде американского курорта, -  Карибского Лас-Вегаса, а диктатор Батиста был связан с мафией и не просто дружбой

Он разрешил гангстерам строить отели и открывать в них казино и бордели,  имея с этого неплохой процент.  

Кланы имели на Варадеро свою собственность, а также делили доходы с игорного бизнеса, проституции и контрабанды. По легенде, во времена «сухого закона», небезызвестный Аль Капоне построил на местном побережье дом, который использовал не только в качестве своей летней резиденции.

Считается, что эту виллу он использовал для хранения нелегального алкоголя, который переправлял  контрабандой в Америку. Но вот вопрос: вступала ли сюда нога самого Капоне, -  как ни странно, открытый. Точных сведений на эту тему нет. 

Вилла Великого Аля

Сегодня под крышей «коммерческой недвижимости  Великого Аля» открыт популярный ресторан  испанской и итальянской кухни, - La Casa De Al.   Цены здесь выше, чем в других заведениях Варадеро, но это оправдано прекрасной кухней и знанием, что данный ресторан входит в пятерку лучших.  

Здание, построенное прямо на берегу океана, - выглядит очень эффектно, словно замок или крепость. А вот внутренний дизайн довольно скромен и выполнен в ретро-стиле с ярко голубыми элементами. На стенах внутри размещены фото Аль Капоне и основных событий, связанных с ним, что делает ресторан в определенной степени его домом-музеем.  

У входа  также стоит копия автомобиля, на котором, предположительно, мафиози рассекал по дорогам полуострова, а за виллой есть пляж и терраса, где все жалеющие могут покормить живописных пеликанов

Во многом это тоже дань традиции. Вспомнить хотя бы эпизод из «Крёстного отца», где главарь мафии очень «любил покормить больших птичек».

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