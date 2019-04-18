Карельские калитки с пшеном и соленые онежские сиги

В Москве 23 апреля в самом высоком ресторане Европы «Ruski» состоится второй гала-ужин региона-участника проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России».

На торжественный старт Недели региональной кухни федерального проекта приглашены представители Ростуризма, МИД РФ, Минпромторга, Правительства Москвы, главы ведущих российских ресторанных холдингов, а также представители Посольства Финляндии. Ужин состоится в рамках подготовки празднования 100-летия образования Республики Карелия.

«Карелия известна не только большим количеством достопримечательностей и разнообразными возможностями для активного отдыха. В последнее время развивается и туризм гастрономический. Продукцию местных товаропроизводителей, уделяющих большое внимание качеству продукции, производящих продукцию из экологически чистого сырья, можно приобрести как в крупных супермаркетах, так и в специализированных небольших магазинах. В 2020 году исполняется 100 лет с момента образования Республики Карелия. И в рамках подготовки масштабного празднования этого события, мы активно включаемся в разработку специальных меню аутентичных блюд нашей региональной кухни», - прокомментировал предстоящее мероприятие глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

«Большое путешествие начинается с маленького шага. И неважно, что заставит этот первый шаг сделать: красивое фото, скидка на билет или калитка с пшеном. Главное, заинтересоваться, захотеть узнать что-то новое. Ресторан – то место, где еда должна быть не топливом, а источником новых знаний и впечатлений. И Ruski как раз то место, где мы хотим рассказывать о кухне России во всем ее разнообразии», - рассказал Алексей Васильчук, совладелец ресторана Ruski.

Всю неделю после гала-ужина, до 30 апреля включительно, в рамках «Недели Республики Карелия», в ресторане Ruski будут представлены специалитеты и блюда, приготовленные на базе местных продуктов: карельская калитка с пшеном, с картофелем и лисичками, слабосоленые онежский сиг и беломорская треска, мидии Белого моря с морской солью и чипсами из бурых и красных водорослей, беломорская уха и карельский рыбник, дичь из карельских лесов, карельские сканцы с толокном и северными ягодами.

Фестиваль «Недели региональной кухни в Москве» стартовал 20 марта в рамках масштабной программы продвижения регионов-участников федерального проекта «Гастрономическая карта России»

В марте уже состоялся первый гала-ужин «Недели Мурманской области». Для участия в презентации гастрономического и туристического потенциала 51-го региона в Москву прибыли представители администрации и команда шеф-поваров и рестораторов Мурманской области. Среди гостей открытия Фестиваля были представители Ростуризма, МИД РФ, Правительства Москвы, главы ведущих российских ресторанных холдингов, а также представители дипмиссий стран Евроарктического региона - Норвегии и Финляндии.

Всю неделю после гала-ужина в ресторане Ruski были представлены специалитеты и блюда, приготовленные на базе таких региональных продуктов как оленина, морепродукты и рыба Баренцева моря, дикие ягоды, таежные травы, а также хит первого арктического мобильного фестиваля региональной кухни «Вкус Арктики» - соленая треска «Северное сияние».

Ресторан расположен на 85 этаже «Москва-Сити».