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Какие фильмы будут показывать кинотеатры после открытия рассказали в Минкульте

Денис Постольский
23 июля, 2020 06:03
1 мин
кинотеатры
Фото: freeimages.com

Российские кинотеатры, открывающиеся после перерыва в связи с эпидемией коронавируса, встретят зрителей «светлыми и простыми фильмами», а тяжелые драмы отложат до зимы, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, аудитории, которая первой придет в кинозалы, «хочется простого общения, свиданий в кино». «Мы обсуждаем с продюсерами, какой жанр сейчас ждут от нас наши зрители, которые немножко устали сидеть дома и, возможно, сейчас не готовы к тяжелым драмам»,— сказала Любимова, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, в России с 15 июля возобновляют работу кинотеатры. Они прекратили работу с конца марта из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам Чернышенко, люди соскучились по работе и сейчас возвращаются к привычной жизни, с 15 июля открываются кинотеатры.

темы
кино
коронавирус
кинотеатр
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