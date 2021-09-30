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Культура
«Как бы есть, но как бы и нет»: в Петербурге появилось граффити о выборах
30 сентября, 2021 12:06
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Telegram-канал «Арт-группа Явь»
В Санкт-Петербурге появилось новое политическое граффити от арт-группы «Явь». Художники назвали своё произведение «Стрит-артом Шредингера».
В соцсетях граффитисты опубликовали видеозапись с появлением рисунка в темноте. На кирпичной стене, которая сперва выглядит обугленной, возникают большие синие буквы, очертания, становясь насыщенней, позволяют прочесть написанное — «выборы».
«Он (стрит-арт — прим.ред.) как бы есть, но его одновременно как бы и нет», — пояснили художники в своем Telegram-канале, подчеркнув, что теперь они ждут коммунальщиков, которые придут «закрашивать пустую стену».
Граффити появилось на Мытнинской улице 17-19Б (во дворе).
Ранее в Петербурге появилось граффити, отсылающее к закону о СМИ-иноагентах.
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