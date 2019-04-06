Жизнь Государю, честь — никому
Жизнь Государю, честь — никому

В Москве прошёл концерт воинской песни

Легендарный армейский ансамбль «Форпост» 5 апреля в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил Российской Федерации в Москве провёл бенефис под названием ВИА «Форпост» собирает друзей.

Военная песня давно встала в один ряд с роком, шансоном, симфонической и популярной музыкой. Обусловлено это большим количеством войн, через которые пришлось пройти нашей родине.

Первая песня, которую написали во время Великой Отечественной войны — «Священная война». Её можно считать отправной точкой нового направления в музыке. С тех пор жанр существенно преобразился. Новое время потребовало новых подходов к военному музыкальному творчеству - так родился замечательный коллектив.

ВИА «Форпост» — это один из ведущих армейских музыкальных коллективов. Начиная с 1992 года, ансамбль побывал практически во всех уголках бывшего СССР. Музыканты приезжали поддержать наших солдат в местах боевых действий. «Форпост» слушали на передовой, в палатках и госпиталях в Абхазии, Дагестане, Чечне, Таджикистане. С огромной радостью музыкантов принимали Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский, Северный флот и Каспийская флотилия.

Ансамбль обеспечивал проведение мероприятий патриотической направленности, в том числе, презентации изданных нами книг «Оружие Великой Победы» и «Военно-Морской флот России: прошлое, настоящее и будущее». Костяк ВИА «Форпост» составляют старшие офицеры, проходящие службу на различных должностях в Военном университете Министерства обороны.

За свою долгую службу, направленную на поднятие боевого духа солдат, у группы появилось не мало поклонников и друзей.

5 апреля зал в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил Российской Федерации был заполнен практически полностью. У творчества ВИА «Форпост» много поклонников, в основном ветераны из разных подразделений, кадеты, военнослужащие.

Вместе с ВИА «Форпост» выступили:

  • Екатерина Ликольд
  • Кристина Дорошенко
  • поэт и режиссёр Александр Цуркан
  • участница фабрики звёзд Леся Ярославская
  • певица и композитор Любовь Шепилова
  • актриса Анна Топчий
  • заслуженный артист России, актёр театра и кино, режиссёр, Василий Мищенко
  • Константин Крымский
  • Наталья Самойлова
  • музыкант и композитор Александр Топчий
  • Александр Левшин
  • Сергей Джигурда
  • Павел Паскаль

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