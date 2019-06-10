Жизнь и боль Портоса

На излёте 70-х годов, когда начались съёмки «Д’Артаньяна и трёх мушкетёров», ни Боярский, ни Смехов, ни Старыгин, ни герой этой статьи Валентин Смирнитский и представить себе не могли, что их имена отныне и навсегда будут ассоциированы с боевыми кличками героев трилогии Александра Дюма.

«Ничего не предвещало сенсационного успеха картины!» — пожимает плечами Валентин Георгиевич, исполнитель роли Портоса, дуэлянта и обжоры времён Людовика XIII, на поверку оказавшегося «дю Валлоном, де Брасье, де Пьерфоном».

На Одесской киностудии снимали совершенно рядовую «трёхсерийку» — музыкальную и очень фривольную экранизацию романа Александра Дюма.

А после съёмок картины, которые прошли летом 1978 года, про фильм вообще… позабыли. Его премьера состоялась только 25 декабря 1979 года, хотя зрители могли увидеть его на год раньше.

Было бы преувеличением сказать, что эта премьера перевернула жизнь Валентина Смирнитского с ног на голову. На улицах его узнавали и до этого. Ведь на его творческом балансе была россыпь по-настоящему любимых широкой зрительской аудиторией картин.

Зритель полюбил молодого (тогда ещё стройного и не имевшего ничего общего с французским забиякой и увальнем) парня после кинокартины «Семь стариков и одна девушка», где 24-летний Валя Смирнитский «алкоголизировал население СССР», возвещая с экрана:

— Граждане, пейте пиво, оно вкусно и на цвет красиво!

Граждане, послушно тянулись к стоявшим в те годы едва ли не на каждом углу пивным бочкам. Валентин Георгиевич, в общем-то, никогда не отличавшийся приверженностью к пуританскому образу жизни, «соответствовал». На съёмках тех же «Мушкетёров» актёры «голливудили» так, что с горя запил… даже режиссёр. Съёмки пришлось на некоторое время прервать, дабы творческий костяк съёмочной группы сумел выйти из запоя.

Валентин Смирнитский родился 10 июня 1944 года в семье сценариста документального кино. Его мама работала в системе кинопроката. Путь Смирнитского, с его актёрской внешностью и вполне хулиганской натурой, конечно же, лежал только в кино.

Семья Вали жила на Арбате в так называемом «генеральском доме».

В одной комнате ютились мама, папа, младшая сестра, да сам Валька. В соседней жили бабушка и дед, вспоминая о котором Валентин Смирнитский до сих пор многозначительно улыбается и называет его белогвардейцем-подпольщиком.

Настоящий хулиган!

Взрослые пытались взять Валю под опеку. Но он отчаянно «не брался». И к девятому классу распоясался настолько, что съехал на тройки, а потом и вовсе был отчислен из школы за устроенную потасовку с одноклассником.

Кто знает, кем бы он стал, если бы этого не случилось? Именно в вечерней школе, куда «отпетый хулиган» отправился доучиваться по настоянию родителей, он открыл в себе актёрский талант.

Когда Валентин поступил в «Щуку» (Щукинское училище), его настигла первая утрата. От тяжелого заболевания, опухоли головного мозга, мучительно долго умирал его отец. Советская медицина ничего не могла предложить неоперабельному Георгию Смирнитскому, у которого под воздействием страшной болезни начали происходить необратимые изменения в психике.

Учёба помогала Вале не сойти с ума. Он часто пропадал на репетициях, отказываясь возвращаться домой. А когда, всё же, приходил, подолгу сидел рядом с проваливающимся в забытьё отцом, держа его за руку.

Проводить время в Щуке в ту пору было с кем. Сегодня театральные институты Москвы превратились в «фабрики никому не известных звёзд». А в те годы со Смирнитским на курсе учились Николай Бурляев, Валентина Малявина, Марианна Вертинская. Помладше на два курса были Никита Михалков и Евгений Стеблов, с которыми Валентин Георгиевич сыграет первый эпизод в кино.

Ну, конечно же, картина называлась «Я шагаю по Москве»!

Вот вам мизансцена! Рабочий-метростроевец Колька (Никита Михалков) зовёт на свадьбу Алёну (Галина Польских) в отделе пластинок в ГУМе. А молоденький старлей (в 20-то лет!) удивлённо таращится на друзей. Вот и вся роль.

Неплохо для начала.

Настоящий дебют состоялся в картине с загадочным названием «Двое». Он музыкант. Она — глухонемая девушка, которая никогда не сможет оценить его талант. Они влюбляются в друг друга, и… картина получает приз на Московском кинофестивале, а Смирнитский — приглашения сразу в четыре театра. Выбирает Валентин Георгиевич «Ленком», которым в те годы управлял легендарный Анатолий Эфрос.

Театральная карьера идёт в гору! Смирнитский занят в спектаклях «Чайка», «Три сестры», «Отелло», «Ромео и Джульетта», «Женитьба», где Валентин играет центральные роли. Своему первому режиссёру он сохранит верность, перейдя вместе с ним в 1967 году в театр на Малой Бронной. Вскоре настигнет всесоюзная известность, связанная с появлением актёра в доброй комедии о «начинающем тренере», пытающемся привить любовь к спорту «старикам», среди которых, словно случайно, затесался один любвеобильный молодой человек.

Для исполнительницы главной роли Светланы Савёловой эта работа стала последней в кино. Вскоре девушка попала в катастрофу, которая изуродовала её лицо и «закрыла» вопрос дальнейшей карьеры. А для «старика», который согласно тексту исполняемой им в этой картине песни «был других не лучше, был других не хуже», всё происходящее будет продолжением удачного старта.

В параллель с этой лентой вышел фильм «Бриллиантовая рука», в котором сыграл молодой Андрей Миронов. Не то, чтобы Смирнитский и Миронов были очень уж похожи, но что-то общее в них было. И многие зрители путали молодого Андрея Александровича с ещё более молодым Валентином Георгиевичем.

После актёр сыграет не очень большую роль курсанта с позывным «Фаза» в военно-приключенческой картине «Щит и меч».

И ещё молодого белогвардейца Ростовцева в не менее любимой советскими зрителями картине «Адъютант его превосходительства».

Ну и, конечно же, обаятельный Портос! Роль 36-летнего повесы, никому не показывающего свой тыл по причине того, что позолотить перевязь удалось лишь с лицевой стороны, стала главной в жизни актёра.

Стиляга XVII века

Этот удивительный бантик, который гримёры вплели в парик Смирнитского, называется каданет. Он выдаёт в нём «стилягу XVII века». Жители Одессы, которым 50 и более лет, могут порассказать о том, как четвёрка актёров куролесила в их родном городе, распевая: «Пора-пора-порадуемся!».

И радовались. И кубкам, и красавицам, о чём супруге пребывавшего во втором счастливом браке Валентина Смирнитского (переводчице Ирине Коваленко) сообщали доброжелатели. Ирина в спешном порядке вылетела на отдых в Одессу, чтобы проконтролировать мужа, но… тщетно. Брак, в котором родился сын актёра, Иван, вскоре распался.

«Упущенный ребёнок»

Дети — пожалуй, главная боль в жизни Валентина Георгиевича. Заключивший четыре брачных союза актёр стал отцом лишь однажды, в 1973 году. Иван, которому на момент развода родителей было всего 7 лет, оказался предоставлен самому себе.

Отец вечно пропадал на съёмках. У матери начиналась новая жизнь. Удивительно ли, что ребёнок, ставший подростком в очень непростой период нашей истории (90-е годы), пристрастился к наркотикам?

Узнавший об этом слишком поздно отец, предпринял всё возможное для того, чтобы спасти «упущенного ребёнка». Были дорогие наркологические клиники и курсы реабилитации. Была попытка наверстать утраченное. В какой-то момент Валентину показалось, что Ване удалось «выскочить» из капкана чудовищной проблемы.

Надежда на полное выздоровление, однако, оказалась призрачной. Валентин Георгиевич улетел на гастроли в США. Ваня с молодой женой отправился на дачу к друзьям, где его и нашли. Официальная причина смерти — передозировка наркотиков. Ему было всего 27 лет.

Мобильной связи в 2000 году, интернета, вай-фая, толком, не было. До актёра, находящегося за океаном, пытались тщетно дозвониться два дня. А когда одной из его знакомых, проживающих в США, удалось это сделать, было слишком поздно.

— Даже если бы я решил сорвать весь гастрольный график и вылететь в Россию незамедлительно, то всё равно не успел бы на похороны, — позже зачем-то пытался оправдать себя актёр.

Ничего более удачного, чем «Д’Артаньян и три мушкетёра» в жизни Валентина Смирнитского уже не было. Он снялся во всех коммерческих продолжениях ленты, появившихся в 90-е и 00-е годы. Но триумф 1978 года повторить не удалось.

В истории кинотеатрального искусства ХХ и XXI века Валентин Смирнитский остаётся, как актёр театра, кино и, конечно же, телевидения (сегодня Валентин Георгиевич активно снимается в сериалах), а ещё – как мастер дубляжа, голосом которого говорят многие западные звёзды.

Интернет-издание «Русская планета» поздравляет Валентина Георгиевича Смирнитского с юбилеем и желает бодрости духа, здоровья, непреходящего вдохновения и множества новых киноработ!