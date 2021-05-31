Из-за внезапного ажиотажа работа выставки в Подмосковье продлена на полтора месяца
В связи с неожиданным ажиотажем в подмосковном музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» до 18 июля продлена работа выставки «Возвращение в усадьбу».
Изначально предполагалось, что экспозиция будет работать до 30 мая. Однако, судя по посещаемости, жителей Подмосковья крайне инетерсует феномен усадебной жизни. На выставке представлены сотни предметов из фонда музея и частных коллекций – живопись, графика, фарфор, мебель, оружие и многое другое.
По данным портала Mosreg.ru, с начала открытия - 23 сентября 2020 года - выставку посетили свыше 23 тысяч человек. И это несмотря на, казалось бы, достаточно печальную обстановку с COVID-19 в Московской области. С начала пандемии смертельно опасным вирусом там заболели более 271 тысячи человек.