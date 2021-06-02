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Культура
Известный голливудский актер начал сниматься в первом фильме после секс-кандала
2 июня, 2021 05:05
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Известный голливудский актер Кевин Спейси приступил к съемкам в Турине в картине итальянского режиссера Франко Неро «Человек, который нарисовал Бога».
Это его первая работа после перерыва в карьере в 2017 году после обвинений в сексуальных домогательствах. Кинематографист пригласил обладателя двух премий «Оскар» принять участие в своей картине, дав ему роль полицейского.
В ленте также заняты итальянские актеры Стефания Рокко и Массимо Раньери, сообщает РИА «Новости».
Спейси обвинялся в харассменте 15 человек, но его вина не была доказана, а судебные дела были закрыты. По этой причине актера отстранили от съемок сериала «Карточный домик». Спейси все обвинения отрицает.
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