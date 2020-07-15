По состоянию на 15 июля 10:45
Заболевших746 369
За последние сутки6 422
Выздоровело523 249
Умерло11 770
Культура
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Культура
Новости Культура
Русская планета
Культура

Иван Охлобыстин готов простить Михаилу Ефремову вообще все

Анастасия Красильникова
15 июля, 2020 19:12
2 мин
Фото
Фото: flickr

Актер Иван Охлобыстин не сможет отречься от коллеги и близкого друга артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смотрельном ДТП в средце Москвы, даже если последний окажется людоедом.

По словам Охлобыстина, Ефремов давно является не только его кумиром, но и близким другом. Иван считает, что артисту стоит назначть условный срок, а доходы Ефремова разделить между членами семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, вечером 8 июня Ефремов на машине Jeep Grand Cherokee вылетел на полосу встречного движения и врезался в фургон. За рулем был курьер интернет-магазина — Сергей Захаров. Он скончался в больнице на следующее утро. Экспертиза показала сильную степень опьянения артиста. За ДТП со смертельным исходом ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее Ефремов выставил на продажу дом в Латвии. Часть вырученных от продажи денег пойдет на выплату компенсации семье погибшего, на остальные будут жить жена и дети актера в случае, если его посадят.

темы
эстрада
Михаил Ефремов
ДТП
Иван Охлобыстин
2 мин