Иван Охлобыстин готов простить Михаилу Ефремову вообще все

Культура

Фото: flickr

Актер Иван Охлобыстин не сможет отречься от коллеги и близкого друга артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смотрельном ДТП в средце Москвы, даже если последний окажется людоедом.

По словам Охлобыстина, Ефремов давно является не только его кумиром, но и близким другом. Иван считает, что артисту стоит назначть условный срок, а доходы Ефремова разделить между членами семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, вечером 8 июня Ефремов на машине Jeep Grand Cherokee вылетел на полосу встречного движения и врезался в фургон. За рулем был курьер интернет-магазина — Сергей Захаров. Он скончался в больнице на следующее утро. Экспертиза показала сильную степень опьянения артиста. За ДТП со смертельным исходом ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее Ефремов выставил на продажу дом в Латвии. Часть вырученных от продажи денег пойдет на выплату компенсации семье погибшего, на остальные будут жить жена и дети актера в случае, если его посадят.