Иван Бортник. Зеркало для героя

Многие до обидного напрасно ассоциировали актёра исключительно с одним из героев «Места встречи изменить нельзя». В исполнении Ивана Бортника Промокашка был очень харизматичным и «музыкальным» уголовником, напевавшим «Мурку» и «Дочь прокурора».

В этом маленьком эпизоде о маленьком, загнанном в ловушку уголовнике из грозной банды середины 40-х, было столько смешного и одновременно немало драматичного. После фильма Иван Бортник раз и навсегда стал «Промокашкой». А должен был быть… Шараповым. Вот его фотопробы.

Шарапов в исполнении Бортника вышел бы совсем другим. Более похожим на командира штрафной роты, чем интеллигентный и пылкий комсомолец с благородным лицом, который получился у Владимира Конкина. Да и братья Вайнеры видели героя иным: сильным, жёстким мужчиной, способным на те военные подвиги, которые «прописали» в своей книге авторы романа. Сходить 42 раза за линию фронта и добывать «языков» — шутка ли?

Высоцкий-Жеглов и Бортник-Шарапов были друзьями по жизни. Они в чём-то походили друг на друга — хулиганистые, оба (чего греха таить?) не дураки выпить, резонёры эдакой блатной романтики.

Случись их тандем в фильме «Место встречи изменить нельзя», «оркестровка» вышла бы никудышней. Два этих потрясающих актёра не оттеняли бы друг друга и не конфликтовали бы, как конфликтуют жёсткий и умеренно приблатнённый Жеглов, готовый усадить человека за решётку любым способом, и «комсомолец с белой костью» Шарапов с его почти пионерской убеждённостью в том, что даже с самым последним подонком следует поступать по букве закона.

Не получилось взять на эту роль Бортника и по причинам сугубо конъюнктурного характера. На том, чтобы Шарапова играл Владимир Конкин, исполнивший до этого роль Павки Корчагина, настаивали в украинском ЦК (а снималась картина на Одесской киностудии). Говорухин, чтобы не потерять полузапрещённого в стране Высоцкого, для которого эта роль была последней, пошёл-таки на компромисс.

Ну а Владимир Семёнович выхлопотал для друга роль одного из участников банды. К добру ли? Эпизод принёс всесоюзную известность. Но ведь Иван Бортник был актёром, который был способен на совершенно другой уровень актёрской работы. И это заметно в других картинах, и в тех потрясающих спектаклях театра на Таганке, где он был занят…

Родившись в 1939 году в интеллигентной московской семье заместителя главного редактора Гослитиздата Сергея Василевича Бортника, Иван с детства проявил любовь к литературе и даже писал стихи. Был одарён музыкально, играл на виолончели, но влюбился в театр ещё в школе.

У юного Вани Бортника был «шанс» ступить на скользкую дорожку и сыграть роль Промокашки не в кино, а в жизни. Интеллигентный мальчик поддался влиянию «дворовых авторитетов» и постоял «на шухере» в ходе ограбления ларька.

Этот «криминальный подвиг» был первым и последним в жизни Ивана Сергеевича и, к счастью, серьёзных последствий не имел. Бунтарский характер Бортника давал знать о себе в студенческие годы. Поступив в ГИТИС и проучившись год, начинающий актёр вдруг махнул рукой на самый престижный вуз страны и ушёл учиться к Владимиру Этушу в «Щуку» (Щукинское театральное училище).

Многие воспринимают Бортника исключительно, как актёра Таганки, но мало кто знает, что начинал он в театре имени Гоголя. Иван повздорил с руководством и ушёл к Юрию Любимову, создававшему лучшую сцену страны, попасть на которую мечтали люди из разных уголков Союза.

Сложный характер Бортника, быстро ставшего одним из ведущих актёров Таганки, давал о себе знать и здесь. Но, как бы ни складывались отношения с руководством, никто не мог упрекнуть Ивана Сергеевича в том, что он перешёл дорогу кому-то из друзей и коллег.

Мог сыграть Гамлета!

Однажды Юрий Любимов устал от загулов Высоцкого и решил «приободрить» Владимира Семёновича, отдав роль Гамлета Бортнику. Но тот предложенной роли, открывающей безграничный диапазон возможностей, не принял.

Кино…

Первая роль в картине «Исповедь» самому Ивану Бортнику казалась неудачной. Судите сами: 1962 год, 22-летний актёр появляется в амплуа разочаровавшегося в церкви студента духовной семинарии… Не слишком удачный старт. Разочаровавшись в собственной работе, он забыл про кино на целых 8 лет.

Но в 70-е, 80-е было много прекрасных фильмов и образов. Не всегда главных, но ярких, как, например, в фильме «Родня», где Бортник сыграл роль спившегося, но, тем не менее, приятно удивлённого визитом бывшей супруги Вовчика.

А порой и проникновенных. Такой ролью для Ивана Бортника стала работа в картине перестроечной эпохи «Зеркало для героя».

Донбасс. 1987 год. Приехавший навестить отца Сергей Пшеничный (актёр Сергей Колтаков) и отсидевший два года за обвал на шахте «Пьяная» горный инженер Андрей Немчинов (Иван Бортник) в силу некой фантастической метаморфозы попадают в 1949 год. Они наблюдают за трудовыми подвигами ушедшего поколения на том самом участке горной добычи, за аварию на котором спустя много лет сядет Андрей.

Герой Ивана Бортника и его друг по несчастью с удивлением смотрит на бескомпромиссный комсомольско-коммунистический задор, пытаясь предотвратить… только ли взрыв на «Пьяной»? Может быть. А может — падение всего СССР, где ради того, чтобы «ублажить» партию и правительство, «дав стране угля», делалось многое и многое держалось «на соплях», как и сама коммунистическая идея, сплотившая массы во имя «светлого будущего».

Резиденты 1987 года примерно понимали, насколько оно светло.

Изменить бы всё это. Перекроить историю и… чёрт с ним с «эффектом бабочки». Предотвратить бы взрыв на киношной «Пьяной» или на всамделишной ЧАЭС.

Но не выходит ведь…

— Они не помнят ничего! Ни добра, ни зла. Как градусник! Стряхнул — и нет ничего…

Не выходит, хотя…

— Если им каждый день терпеливо повторять одно и тоже, они начинают меняться!

Разве это сказано не о нас сегодняшних? Кто же застрял во времени? Герои, переместившиеся на 40 лет назад и застрявшие в предпраздничном дне 8 мая, или вся страна?

Одержимый желанием уничтожить аварийную шахту, которая спустя десятилетия сломает его жизнь, Андрей Немчинов предпринимает мыслимые и немыслимые ухищрения для того, чтобы закрыть потенциально опасный для всех объект. Но, похоже, он простоит ещё 40 лет и приведёт-таки его на нары.

Отчаявшись, Андрей находит динамит. Планируя взорвать шахту, он надеется исправить свою судьбу в будущем, предотвратить уход своей жены, не пожелавшей ждать осуждённого мужа. Но шахта работает в три смены. Взрывать придётся с людьми. В самый последний момент гружёный взрывчаткой мотоцикл, управляемый Андреем, врезается в заброшенное здание, где они коротали деньки с Сергеем, поглядывая свысока на «фантомов 40-х».

И в этой картине Бортник играет всего лишь «вторую главную» роль. Но именно он задаёт картине нерв, глядя без страха в «зеркало для героя». В нём он видит безвозвратно ушедшую эпоху, когда людям, одержимым пускай призрачной и несбыточной идеей-скрепой, жилось намного проще и понятней. А Донбасс был местом трудовых подвигов, а не кровопролитных баталий.

В начале 90-х, когда все советские цензоры остались в прошлом, а «единороссийские» ещё не появились, Иван Бортник сыграл главную роль в детективе «Убийство на Ждановской», примерив мундир следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР. Его герою было доверено расследовать убийство работника КГБ сотрудниками ОВД по охране московского метрополитена. Картина была основана на реальных событиях, которые произошли на Ждановской (ныне — «Выхино») в начале 80-х.

В роли человека, который пытается противостоять оборотням в погонах, Бортник выглядел едва ли не более убедительно, чем в образе истеричного ворёнка по кличке Промокашка.

Иван Сергеевич был востребован и в 90-е, и в 00-е, снимаясь и в «полных метрах», и в сериалах.

Снимался не часто, но до 2011 года фильмы с его участием выходили, и в каждой, пусть небольшой роли, он находил возможность удивить и порадовать зрителя качеством игры старой актёрской школы.

Мы очень ждали, когда Иван Бортник вернётся на экраны. Не случилось. Вчера в 23.00 у него оторвался тромб.

Нет Любимова. Ушли из жизни Высоцкий, Филатов, Золотухин, Бортник. Стоит Таганка. Уже не та. Лица на этой сцене теперь знакомы, увы, не всем. И очередей за билетами «с вечера» больше нет.

Бесконечно жаль.

Интернет-издание «Русская Планета» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана Сергеевича Бортника, а также всем тем, кто любил фильмы и спектакли с его участием и надеялся на новое появление актёра на сцене и в кино.

Далее в рубрике