Вся история Русской армии
Вся история Русской армии

«Русская планета» посетила Центральный Музей Вооруженных сил России

«Русская планета» побывала на выставке Центрального Музея Вооруженных сил России в Москве.

В залах музея представлено около 15 тысяч экспонатов, раскрывающих историю Вооруженных Сил нашей страны: фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат, офицеров, прославленных военачальников.

Экспозиции располагаются в хронологическом порядке по тематике: История Русской армии и флота до 1917 года; Красная Армия в период Гражданской войны и иностранной военной интервенции; Рабоче-крестьянская Красная Армия и Флот на страже безопасности СССР; Вооруженные силы в период Великой Отечественной войны; послевоенная история Советских Вооруженных Сил; Создание и развитие Вооруженных Сил Российской Федерации.

В вещевом фонде музея насчитывается свыше тридцати тысяч единиц хранения. За многие годы сложилась коллекция предметов формы одежды, снаряжения и знаков различия РККА, Советской Армии и ВМФ, Вооруженных Сил РФ.

Первые поступления пришлись на 1926 год, когда из секретариата РВС СССР поступили личные вещи М.В. Фрунзе – председателя РВС, Наркома по военным и морским делам.

В 1930-1940-е годы были поступления в виде формы одежды, предметов личного пользования участников Октябрьской революции, Гражданской войны, боевых действий в межвоенный период. Целенаправленное пополнение фонда «на полноту коллекции» осуществлялось уже после Великой Отечественной войны в 1950-1960 годах.

Теги:
Места: Россия
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Москва в первые годы Великой Отечественной войны Далее в рубрике Москва в первые годы Великой Отечественной войныПосетители музея перелистывают страницы истории России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО