Вся история Русской армии

«Русская планета» побывала на выставке Центрального Музея Вооруженных сил России в Москве.

В залах музея представлено около 15 тысяч экспонатов, раскрывающих историю Вооруженных Сил нашей страны: фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат, офицеров, прославленных военачальников.

Экспозиции располагаются в хронологическом порядке по тематике: История Русской армии и флота до 1917 года; Красная Армия в период Гражданской войны и иностранной военной интервенции; Рабоче-крестьянская Красная Армия и Флот на страже безопасности СССР; Вооруженные силы в период Великой Отечественной войны; послевоенная история Советских Вооруженных Сил; Создание и развитие Вооруженных Сил Российской Федерации.

В вещевом фонде музея насчитывается свыше тридцати тысяч единиц хранения. За многие годы сложилась коллекция предметов формы одежды, снаряжения и знаков различия РККА, Советской Армии и ВМФ, Вооруженных Сил РФ.

Первые поступления пришлись на 1926 год, когда из секретариата РВС СССР поступили личные вещи М.В. Фрунзе – председателя РВС, Наркома по военным и морским делам.

В 1930-1940-е годы были поступления в виде формы одежды, предметов личного пользования участников Октябрьской революции, Гражданской войны, боевых действий в межвоенный период. Целенаправленное пополнение фонда «на полноту коллекции» осуществлялось уже после Великой Отечественной войны в 1950-1960 годах.