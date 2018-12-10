История российской взятки: Кормление, почести и поминки
История российской взятки: Кормление, почести и поминки

Ни Петр I, ни Екатерина I, ни Владимир Ленин не могли победить коррупцию

«Кормление»

Давным-давно, в далекой от нас феодальной Руси взяточничество было частью государственной системы. Произошло это из-за развития местного самоуправления. Воеводам, боярам и другим управленцам тех времен просто не платили жалование. Вместо этого их отправляли на так называемое «кормление» в определенный регион княжества и этим они должны были жить. Такая система была обычным делом в XII—XIV веках, когда население было вынуждено кормить наместников Великого Князя. Происходило это трижды в год — на Рождество, Пасху и Петров день. Народ отдавал хлеб, мясо, сыр и прочее. Но, ты ведь знаешь, как это бывает, человеку только дай волю что-то получить просто так. Конечно, многие местные управленцы злоупотребляли своим положением. Ко всему этому, местный кормильщики решали разные судебные дела и собирали штрафы. Отличная почва для коррупции.

В конце XV — начале XVI века

Со временем государство решило как-то урегулировать этот произвол, ведь и у населения есть предел. В конце XV — начале XVI века «кормление» стало преобразовываться из сбора продовольствия в денежный эквивалент. Таким образом, система стала частью налогов. Даже термин появился: «кормленый окуп». Хоть институт «кормления» был юридически отменен земской реформой 1555-56 годов, в разных источниках можно встретить упоминания о нем вплоть до середины XVI века.

Появление чиновников

Институт чиновничества стал появляться еще в XV-XVI веках и должен был ликвидировать систему подношения, поскольку людям служащим государству стали платить зарплату. На этом моменте у тебя возникла улыбка, да, ты прав, ничего подобного не вышло. Постепенно, вместо того, чтобы жить за счет определенных подведомственных территорий, чиновники стали торговать своей должностью. Знакомо?

«Почести» и «поминки»

Институт чиновничества даже породил свои термины: «Почести» и «поминки». Чтобы должностное лицо «решило вопрос» ему преподносили «почести», а после завершения дела «поминки». Это было вполне обыденно и почти законно. Такая негласная традиция, адептов которой можно встретить и в наши дни. В XV-XVII веке строго был запрещен судебником Ивана III только «посул» - это взятка судье. За это полагались телесные наказания. Первый законодательный запрет на поручение и дачу взятки должностному лицу.

Времена Петра I

Существенный шаг в сторону борьбы с коррупцией пытался сделать Петр Великий. Казалось, что его реформы смогут закрыть институт взятничество навсегда. Но, вышло как всегда. Достаточно вспомнить его правую руку и близкого друга Александра Меншиков, который считался, чуть ли не главным коррупционером тех времен. Беда в том, что при Петре набрала обороты отечественная бюрократия. Чиновников стало так много, что даже жалование им платили не регулярно. Поэтому, людям у власти пришлось кормить себя самим. Именно в его правления появились фискалы, которые должны были выявлять злоупотребления. Создали антикоррупционное ведомство в 1715 году, а буквально через три года после создания нового ведомства, его главу повесили за тоже взяточничество и злоупотребление властью.

Когда взятка стала законной

После смерти Петра страна получила в наследство не только флот, территории и славу, но и огромное бюрократическое общество. Екатерине I ничего не оставалось, кроме как узаконить взятку. В 1726 году был подписан указ, согласно которому жалование получали только министры, а все остальные чиновники должны были кормиться сами. Ведь казна была пуста, а чиновники и так себя могли прокормить. Вернула довольствие чиновникам только Екатерина II, а взяточников стали придавать всеобщей огласке, но толку от этого было мало. Впоследствии, никто из правителей не смог окончательно побороть эту беду. Можно вспомнить исторический анекдот о том, что на вопрос бывшего соотечественника о том, что происходит в России, официальный историограф Н. М. Карамзин ответил: «Воруют» или почитать Гоголя, который описал мир чиновников первой половины XIX века.

И Ленин не справился

После 1917 года была надежда, что взятки уйдут вы прошлое. За него даже расстреливали. Но, что-то пошло не так. Коррупция в молодой республике тоже начала процветать. Даже вождь революции возмутился и написал по этому поводу несколько писем, а в результате появился Декрет Совета Народных Комиссаров «О взяточничестве». Снова  взятничество стало уголовным преступлением, но наследство Российской Империи победить не удалось. Даже при Сталине они процветали. Например, в 1947 году было заведено дело на следователя Ровенской городской прокуратуры Мазину, которая получила взятки от директора государственной мельницы №3 г. Ровно Виюка — 470 килограмм муки за непривлечение его к уголовной ответственности по делу о расхищении муки. Примеров много и не хватит этой статьи, чтобы рассказать обо всех.

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Места: Россия
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