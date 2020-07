Исполнилось 40 лет легендарному альбому Back in Black группы AC/DC

Культура

wikipedia

40 лет назад был выпущен альбом Back in Black австралийской рок-группы AC/DC.

Back in Black стал первым альбомом с новым вокалистом Брайаном Джонсоном, который заменил Бона Скотта скончавшегося за несколько месяцев до этого. Многие критики считали, что потеря Скотта означает конец всей группы, но Back in Black стал мировым триумфом и отправной точкой для многих последователей хард-рока и хэви-метала, отмечает The Independent.

На сегодняшний день альбом является третьим самым продаваемым в истории.