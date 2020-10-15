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Испанские зрители восхищены российским фильмом «Ржев»

Кирилл Голубев
15 октября, 2020 21:28
2 мин

Кинолента Игоря Копылова удостоена высокой награды на фестивале российского кино и культуры SOL Russian Film Festival.

Шестой фестиваль российского кино в Испании проходил в городе Торревьехи. На протяжении 4 дней зрители фестиваля посмотрели в кинозалах более десяти полнометражных и короткометражных фильмов. Невзирая на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на мероприятии присутствовали многие известные кинодеятели России и Испании.

В последний день прошла торжественная церемония награждения номинантов. Лучшим сценаристом стал Михаил Морсков за фильм «Волшебник». Лучшими актёрами признали Ленна Кудрявицкого и Александру Бортич, сыгравших в фильмах «Кадиш» и «Проводник». Лучшей режиссерской работой признан фильм «Сквозь чёрное стекло» Константина Лопушанского. Гран-при получил режиссер Игорь Копылов за исторический военный фильм «Ржев», основанный на повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Кинокартина повествует об одном дне Ржевской битвы, в который советские воины отбивают деревню Овсянниково и пытаются ее удержать. Эта непростая, но правдивая историю о жестокости войны и о самоотверженности бойцов получила большой отклик аудитории. Примечательно, что инициатором съемок стал российский предприниматель Евгений Пригожин. Таким образом, он отдал дань памяти своему деду, участнику ржевских боев.

В России премьера фильма состоялась в декабре 2019 года, и была приурочена к 75-летию Победы. В 2020 «Ржев» увидели зрители других стран. Так, эту военную драму очень тепло приняли на Шанхайском международном фестивале, китайские кинолюбители раскупили билеты на показы задолго до начала сеансов.

темы
Кино
Фестиваль
Ржев
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