Испанские зрители восхищены российским фильмом «Ржев»

Кинолента Игоря Копылова удостоена высокой награды на фестивале российского кино и культуры SOL Russian Film Festival.

Шестой фестиваль российского кино в Испании проходил в городе Торревьехи. На протяжении 4 дней зрители фестиваля посмотрели в кинозалах более десяти полнометражных и короткометражных фильмов. Невзирая на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на мероприятии присутствовали многие известные кинодеятели России и Испании.

В последний день прошла торжественная церемония награждения номинантов. Лучшим сценаристом стал Михаил Морсков за фильм «Волшебник». Лучшими актёрами признали Ленна Кудрявицкого и Александру Бортич, сыгравших в фильмах «Кадиш» и «Проводник». Лучшей режиссерской работой признан фильм «Сквозь чёрное стекло» Константина Лопушанского. Гран-при получил режиссер Игорь Копылов за исторический военный фильм «Ржев», основанный на повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Кинокартина повествует об одном дне Ржевской битвы, в который советские воины отбивают деревню Овсянниково и пытаются ее удержать. Эта непростая, но правдивая историю о жестокости войны и о самоотверженности бойцов получила большой отклик аудитории. Примечательно, что инициатором съемок стал российский предприниматель Евгений Пригожин. Таким образом, он отдал дань памяти своему деду, участнику ржевских боев.

В России премьера фильма состоялась в декабре 2019 года, и была приурочена к 75-летию Победы. В 2020 «Ржев» увидели зрители других стран. Так, эту военную драму очень тепло приняли на Шанхайском международном фестивале, китайские кинолюбители раскупили билеты на показы задолго до начала сеансов.