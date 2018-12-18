Как Игорь Скляр «сместил» президента
Как Игорь Скляр «сместил» президента

Об уникальной судьбе замечательного актёра, празднующего сегодня 61-й день рождения

Большинство зрителей на вопрос, знаете ли вы Игоря Скляра, ответят: «Ну, конечно! «Мы из джаза». А кто-то удивлённо пожмёт плечами, потому что настало время совершенно иных популярных актёров и героев. С менее интеллигентными лицами, более слабой актёрской подготовкой, скудным интеллектуальным и духовным багажом.

Современные лицедеи зачастую берут отнюдь не талантом, а наглостью и напористостью, количеством «увенчавших» их творческий путь скандалом, участием в съемках не только любого «кинокорма», который подбрасывают им судьба и продюсеры, но и популярных передачах а-ля «Малахов».

Он стал актёром не благодаря, а вопреки. И, не смотря на яркий творческий старт, ролями (в особенности — главными) избалован был не так уж и сильно. Его работы, воплощённые в советское время, в кризисные для российского кинематографа 90-е годы, и в наше дни, всегда были запоминающимися, а роли, вне зависимости от их масштаба глубокими, по-настоящему классными.

Игорь Скляр родился 18 декабря 1957 года в Курске, в самой обыкновенной семье советских служащих. Борис Михайлович и Галина Михайловна были простыми инженерами, даже не мечтавшими о головокружительной театральной и кинокарьере для сына.

Но ребёнок пел. Пел и выделялся этим из ватаги озорных сверстников в детском саду. Отдать в музыкальную школу? Так и поступили. Для многих советских детей класс скрипки стал каторгой, а Игорёк усердно осваивал и скрипку и «фоно», не забывая посещать занятия по вокалу. Не забрасывая, так сказать, певческий талант.

Мечтал быть музыкантом

Но потом вдруг захотелось стать актёром. И поехать поступать в Москву… Начало 70-х. Иронично поглядывая на сына, родители уговаривали его быть скромнее, сменить приоритеты и поступать в политехнический. Ну а что?

Зарплата 110 рублей. Не предел мечтаний конечно. Но разве не стабильный заработок необходим рядовому советскому мужчине, чтобы создать семью и быть уверенным в завтрашнем дне? Вопрос риторический.

Но однажды… К Игорю в метро обратилась женщина (помощник режиссёра) с вопросом:

— Молодой человек, не хотите сниматься в кино?

Это был не розыгрыш. Полным ходом шёл поиск молодых людей для съемок в картине «Юнга Северного флота», где дебютировал 16-летний школьник Игорь Скляр.

Оглушительный провал

Окрылённый успехом Скляр дерзнул и поехал в 1975 году в Москву, написав отцу и матери расписку, что поступит в политехнический, если провалит экзамены в театральных вузах. Что, в общем-то, и было сделано. Потому что симпатичного парня в упор не видели актёром ни в «Щуке», ни в «Щепке», ни, тем более, во ВГИКе. Педагогов не интересовал приобретённый в ходе съёмок фильма «Юнга Северного флота» актёрский опыт Скляра, и «завалили» на экзаменах парня.

— Возвращаюсь домой, — мрачно заявил Игорь друзьям, одного из которых вдруг осенило.

— А давай в Питер! — предложил он. — Попробуешь поступить в ЛГИТМИК.

И он попробовал. Это был своеобразный ва-банк, и не разгляди набиравший курс Лев Додин в Скляре актёра, зрители увидели бы в «Мы из джаза» Дмитрия Харатьяна.

Но Додин внимательно посмотрел на выложившегося перед приемной комиссией на все 100% невысокого паренька (170 см) и произнёс:

— Приняты.

Сказать, что Скляр был лучшим на курсе нельзя. В первые годы одарённый парень всеми силами старался блеснуть талантом, но… тройка была его высшей оценкой по актёрскому мастерству. Однако по окончании второго курса «дело пошло». И талант начинающего актёра раскрылся во всей красе. Парень вдруг стал отличником. Но…

Город на Неве «улыбнулся»

Быть питерским актёром. Да чёрт с ней, с этой Москвой! Поступить в один из прославленных ленинградских театров, где всегда были живы замечательные традиции классической русской сцены. Но Питер молодому актёру «улыбнулся».

Его, как и всех актёров курса Льва Додина, действительно, поначалу хотели оставить в Ленинграде, но какая-то томская «шишка» запричитала о том, что местному театру необходима свежая кровь, и весь курс отправили по распределению в Томск.

Актёр ТЮЗа

Ни для кого не секрет, что попасть в ТЮЗ многие актёры побаиваются уже, начиная со студенческой скамьи. Играть до конца жизни белочек, львов, снегурочек и зайцев, воющих волками за занавесом? Не слишком хорошая перспектива. И уж точно не «воплощение мечты детства и юности».

Молодой актёр отработал в ТЮЗе год. На рубеже 70-80-х снялся в картинах, которые и сегодня остаются в памяти «тех, кому за…». Речь о фильмах «Только в мюзик-холле», «Берегите женщин» и «Анна Павлова». В пятисерийной картине о судьбе великой русской балерины, Игорь Скляр сыграл роль французского артиста балета, уроженца Российской Империи, Сергея Лифаря. 

В один «прекрасный» момент интерьеры театра и экстерьеры съемочной площадки пришлось поменять на кирзовые сапоги. Служил Игорь Скляр сначала в Нижегородской области, а затем в кавалерийском полку, который дислоцировался в Подмосковье.

Лишь в 1983 году он вернулся в город на Неве и был сразу же принят в труппу Ленинградского малого областного драматического, где прослужил до 2002 года, когда с бывшим учителем по мастерству Львом Додиным у Игоря Скляра случится скандал такой силы, что бывшие студент и наставник обменяются нелицеприятными высказываниями в прессе. Актёр назовёт худрука «Собственником и тираном». Хорошо расстаться не получилось.

Но это будет потом, а мы вернёмся в 1983 и предвосхитим тот момент, когда Игоря Скляра настигнет

Всесоюзная слава

На экраны выйдет самый знаменитый фильм с его участием — история о молодых джазменах ранней советской эпохи под названием «Мы из джаза».

На съемки этой картины Игорь Скляр попал совершенно случайно. Карен Шахназаров уже заприметил засветившегося фильмах «Розыгрыш» и «Зелёный фургон» Дмитрия Харатьяна на роль Кости Иванова — студента, мечтающего играть в советских реалиях несоветскую музыку, сколотив джаз-банду. Но в последний момент понял, что Игорь Скляр сыграет молодого и музыкально одарённого энтузиаста с комсомольским значком на груди круче.

Легендарный советский композитор Юрий Саульский одобрил этот выбор, отметив, что актёрский рисунок Скляра отражает неподдельную любовь персонажа к музыке — делу всей его жизни. За эту роль актёр был удостоен премии «Молодость «Мосфильма».

Позже Игорь Скляр признавался, что поначалу был «всеяден», как и многие современные актёры. Не отказывался ни от чего, даже от эпизодов, поскольку в профессии, где он так удачно стартовал, всё было ново, всё было интересно.  

На рубеже 80-90-х актёр оригинальным образом устроит свою жизнь. Ушедший из жизни в 2006 году Андрей Краско пустит его пожить в свою квартиру, а покинет её Игорь Борисович Скляр лишь через год. И не один. Вместе с супругой Краской — актрисой Натальей Акимовой, самая яркая и сильная роль которой сыграна роль молчаливой домохозяйки Антонины в зловещем фильме Алексея Балабанова «Груз-200». Именно Антонина ставит точку в истории милиционера-маньяка Журова, убивая его из охотничьего ружья после расстрела в подвале СИЗО её несправедливо обвинённого мужа.

В 1991 году у Игоря и Натальи родился сын Василий.

С годами стал разборчивее…

Если кто-то хочет посмотреть фильм, в котором талант Игоря Скляра, раскрылся во всей красе, обратите внимание на его блестящую актёрскую работу в фильме «Имитатор» (1990). 32-летний актёр сыграл в этой картине, снятой в эпоху глобальный перемен человека, который блестяще имитирует голоса известных политических деятелей. Его дар, дающий возможность разговаривать голосом первого и последнего президента СССР Горбачёва, помогает ему спровоцировать в разваливающейся стране события невероятной масштабности и досрочно ввергнуть ей в хаос.

И, конечно же, по-настоящему удачен фильм «Год собаки» (1994). Картина снята в эпоху, когда притчевость в кино была одним из способов постижения и отображения непрерывно меняющейся реальности. 36-летний актёр играет вора-рецидивиста в тандеме с утончённой театралкой Верой Морозовой (её роль исполнила 51-летняя Инна Чурикова). Он «откинулся» с зоны. Она живёт в общежитии, ходит в булочную, смотрит сериалы. Между ними возникает нежное (насколько это возможно чувство). И сразу же ясно, что добром дело не кончится.

После похода в филармонию (её отчаянной попытки облагородить своего нового избранника) Сергей убивает коменданта общежития, систематически унижавшего тихую «театралку». Вдвоём они бегут в чернобыльскую зону, где шансов выжить нет, но есть немного времени, чтобы переосмыслить жизнь.

Игорь Скляр частенько говаривал, что важен не масштаб роли, а то, насколько ты масштабен в ней. Давайте посмотрим фрагмент из новой российской (порядком переделанной!) версии «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», где в одной из серий Скляр сыграл второплановую, но удивительную по силе роль мистера Тадеуша Шолто.

События происходят в Англии XIX века. Но Скляр играет так, что создаётся впечатление, будто речь идёт о Москве нашего времени. Попадание вольной интерпретации и, в частности, этого монолога в актуальную российскую проблематику нашего времени было настолько точным, что мусульмане требовали запретить этот сериал. Ну, а националисты дружно аплодировали ему.

— Они живут в наших домах! Они режут своих баранов у меня на улице! Они уже танцуют и молятся на наших площадях! — кричит Тадеуш Шолто Джону Уотсону. — Это называется толерантностью?! За это мы с тобой воевали, Джон?! Они здесь хотят убирать мыть туалеты, чистить нам ботинки и скоро их станет больше, чем всех нас. В каждой семье у них по 10-12 человек, они плодятся, как крысы… Или мы их, или они нас!

Впрочем, это всего лишь кино. И речь, действительно, всего лишь про старую добрую Англию.

Сегодня актёр активно снимается в полнометражных фильмах и сериалах, очень избирательно подходя к выбору материала. Может быть, именно поэтому аудитория, увидев его, приникает к экрану телевизора, и делает звук громче?

Пережив инфаркт в начале 2000-х, замечательный актёр отказался от всех вредных привычек, обрёл потрясающую форму, и, поздравляя его с днём рождения, мы искренне желаем ему, достигнув возраста мудрости, подарить нам ещё больше замечательных ролей. Желательно главных.

Ну а подарком имениннику будут неугасающие четвёртое десятилетие зрительские симпатии и любовь!

Теги:
События: культура
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